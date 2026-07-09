Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bakan Bolat rakamları açıkladı: Avrupa'da beşinci, dünyada 13’üncü büyük otomobil üssü konumundayız

Bakan Bolat rakamları açıkladı: Avrupa'da beşinci, dünyada 13’üncü büyük otomobil üssü konumundayız

22:47, 09/07/2026, Perşembe
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bakan Bolat rakamları açıkladı: Avrupa'da beşinci, dünyada 13’üncü büyük otomobil üssü konumundayız
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomobil İhracatçıları Birliği İhracat Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Otomobil İhracatçıları Birliği İhracat Ödülleri Töreni’nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor. Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarımıza göre dünyada dokuzuncuyuz, Avrupa'da birinciyiz. Otobüs üretiminde dünyada dördüncüyüz, Avrupa'da birinci sıradayız. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da beşinci, dünyada 13’üncü büyük otomobil üssü konumundayız" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomotiv İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen İhracat Ödülleri Töreni’ne katıldı. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Kemal Yazıcı, TİM Başkan Vekili Baran Çelik, otomotiv sektörünün temsilcileri, ihracatçı firmaların yöneticileri ve davetliler katıldı. Programda ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalara ödülleri takdim edildi.

‘1 TRİLYON 640 MİLYAR DOLARLIK BİR EKONOMİYE ULAŞTIK’

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
"Türkiye'nin son 23 çeyrektir ekonomik büyümesi pozitif artış gösterdi. Biz 1 trilyon 640 milyar dolarlık bir ekonomiye ulaştık ve istihdamda da son 36-37 aydır tek haneli işsizlik oranını, işsizlik rakamını düşürmeyi başardık. Burada haziran ayı rakamlarını beraber açıkladık, bu salonda ve yüzde 22'lik bir artışla ki bunda kısmen takvim etkisi de etkili oldu, 25 milyar dolara mal ihracatımız ulaştırdık. Tarihin en yüksek haziran ayı ve tarihin en yüksek üçüncü aylık rakamıydı bu"
dedi.

'HİZMET İHRACATINDA SON 1 YIL İTİBARIYLA HAZİRAN SONUNDA 400 MİLYAR DOLARI AŞTIK

Bakan Bolat, “Benzer şekilde bu anlamda mal ithalatımız 35.3 milyar dolar olarak yüzde 23'lük bir artış gösterdi. Karşılama oranı da yüzde 70,6. 6 ay, bu yılın ilk 6 aylık karnesinde şunu gördük yarıyıl karnesi: İhracatımız yüzde 3,6 artışla 136 milyar dolara yükselirken ithalatımızda yüzde 4,6 artışla 189 milyar dolarda oldu. Yaklaşık 53 milyar dolarlık bir açıkla ilk yarıyılı kapattık. Yıllıklandırılmış haziran sonu itibarıyla son 12 ayın verilerine baktığımızda mal ihracatımızda yüzde 4,1 artışla 278 milyar dolara yükseldik. Bunun anlamı şudur: 273,3 milyar dolarla kapattığımız ilk geçen yıl aralık ayında 12 aylık rakamdan sonra üstüne 4,7 milyar dolar ilave artış sağladık ve 278'e geldik. Yıl sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 4 milyar dolarlık bir artış başarmak kaldı. İnşallah onu da sizlerin sayesinde hep birlikte bütün ihracat ailesiyle başaracağız. Diğer taraftan hizmet ihracatını da kattığımızda son 1 yıl itibarıyla haziran sonunda 400 milyar doları aştık. 400,3 milyar dolara ulaştık ve bu anlamda da ihracatın ithalatı karşılama oranı mal ticaretinde haziran sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 74,4 oldu" diye konuştu.

‘AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ’

Bakan Bolat,
"Hükümetimizin son 23 senede Türkiye ekonomisini düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde büyütmeyi başarması, milli gelirdeki artış, otomotiv sektörünü de olumlu etkiledi. 41,5 milyar dolar geçen yılki ihracat başarımız olarak başarıldı. 41,5 milyar dolar sektörel anlamda birinci sektör oldu. Bu sektörümüz Avrupa'nın beşinci büyük sektörüdür. Otomotiv dünyasında, otomotiv sektöründe, dünyada da 13’üncü büyük üretim üssü konumuna ulaştık. Avrupa'da beşinci, dünyada 13’üncü konumdayız. Türkiye'nin toplam ihracatı içinde, geçen yılki 273 milyar dolar içinde, yüzde 15'in üzerinde bir ihracat payına sahip oldu. Otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor Türkiye. Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarımıza göre dünyada dokuzuncuyuz, Avrupa'da birinciyiz. Otobüs üretiminde dünyada dördüncüyüz, Avrupa'da birinci sıradayız. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da beşinci ve dünyada da 13’üncü büyük otomobil üssü konumundayız"
 şeklinde konuştu.

'TEDARİK SANAYİ YAN SANAYİMİZDE TOPLAMDA 21 MİLYAR DOLARLIK BİR İHRACAT BAŞARISI SAĞLANDI'

Bakan Bolat, “41,5 milyar doların içinde ana sanayi otomotivin kendisi olarak 25 milyar dolar, yan sanayi tedarik sanayi olarak da 17,1 milyar dolarlık ihracat başarısı elde edilmiştir. Bu yılın ilk 6 aylık verileri de ümit vericidir. Hamdolsun, ana sanayimizde 12,3 milyar dolar, tedarik sanayi yan sanayimizde de 8.6 milyar dolar toplamda 21 milyar dolarlık bir ihracat başarısı sağlandı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında otomotiv sektöründeki ticaret 61,5 milyar dolardır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında geçen yıl toplam ticaretin 233 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde, yaklaşık yüzde 25-26'lık bir pay otomotiv sektöründeki ticaretten gelmektedir. Türkiye ile Avrupa arasındaki karşılıklı ticaretin 4'te 1'i otomotiv ürünlerinden bitmiş ürünler ve tedarik yan sanayi ürünlerinden kaynaklanmaktadır ve bu karşılıklı olmaktadır. Bu anlamda, Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 71'i AB ülkelerine yapılıyor. Türkiye de Avrupa Birliği'nin otomotiv ihracatı anlamında 3. büyük pazarını oluşturmaktadır. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz: Geçen yıl olan yaklaşık 1,5 milyonluk otomotiv pazarında yaklaşık yüzde 30'a yakın yerli, yüzde 70'in üzerinde ithal payı var ve bu ithal payının da yüzde 71'i AB 27 ülkeden gelmekte” dedi.


Türkiye'nin NATO'daki güçlü ekonomik konumu: Ticaret Bakanı Bolat çarpıcı verileri paylaştı
Ekonomi
Türkiye'nin NATO'daki güçlü ekonomik konumu: Ticaret Bakanı Bolat çarpıcı verileri paylaştı
E-ticarette kritik düzenleme: Yeni uygulamayı Bakan Bolat duyurdu
Ekonomi
E-ticarette kritik düzenleme: Yeni uygulamayı Bakan Bolat duyurdu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Haziran ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
Ekonomi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Haziran ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
Bakan Bolat: Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaştık
Ekonomi
Bakan Bolat: Tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaştık

Başlıklar :Ticaret BakanıÖmer BolatOtomotiv İhracatçıları Birliği
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026