Rekabet Kurumu onayladı: 88 yılık gıda devi satıldı

Trendyol ekosistemi 1 liralık etkiyi 7’ye katlıyor

Trendyol, 2025 Sosyoekonomik Etki Raporu’nu açıkladı. KPMG Türkiye danışmanlığı ile hazırlanan rapora göre Trendyol'un her 1 TL'lik faaliyeti Türkiye ekonomisinde 6,94 TL'lik etki oluşmasını sağladı. Perakende ticaret, tekstil ve giyim, kara taşımacılığı, gıda ve içecek, enerji, finansal hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde değer yaratılmasına öncülük eden Trendyol, bir e-ticaret platformundan öte Türkiye ekonomisine katkı sağlayan ve dijital dönüşümünü destekleyen bir ekosistem haline geldi. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere girişimcileri merkeze alan kapsayıcı bir model uygulayan Trendyol, yerli üretimi yalnızca yurt içine değil, e-ihracat aracılığı ile Avrupa'dan Körfez bölgesine 35 ülkede küresel pazarlara da açıyor.