Rekabet Kurumu onayladı: 88 yılık gıda devi satıldı
Türkyie'de 1938 yılından bu yana gıda sektöründe hizmet veren firma satıldı. Rekabet Kurumu'nun onayıyla ünlü markanın yüzde 74,85'lik çoğunluk hissesi 82,5 milyon dolara resmen el değiştirdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye'nin ünlü markasının satışına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı.
Borsa İstanbul'da "SEGMN" koduyla işlem gören Seğmen Kardeşler Gıda'nın çoğunluk hissesinin satışı için Mayıs ayında anlaşma imzalanmıştı. Şirketin çoğunluk hissesinin 82,5 milyon dolara el değiştirmesi kararlaştırılmıştı.
O tarihlerde KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu payların yüzde 34,85’inin GMS Yatırım Holding, yüzde 25’inin Altun Gıda ve yüzde 15’inin ise Ümit Gümüş tarafından satın alınacağı duyurulmuştu.
Temeli 1938 yılına dayanan 88 yıllık Türk gıda devinin satışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, söz konusu satışa onay verdi. Şirketin pay devrinin iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği açıklandı.
30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlanan ilk etapta, alıcı ortaklar çoğunluk oy hakkını elde ederek yönetim kurulunun kontrolünü resmen üstlendi.
SÜRECİN İKİNCİ AŞAMASI
Sürecin ikinci aşamasında ise ortaklık yapısı nihai halini alacak. Bu kapsamda GMS Yatırım Holding ilave olarak 1 milyon TL nominal A grubu ve 16 milyon 632 bin 610 TL nominal B grubu payı bünyesine katacak. Ümit Gümüş ise 26 milyon 850 bin TL nominal B grubu payı satın alarak ortaklık yapısına dahil olacak.
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