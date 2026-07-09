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TÜMOSAN Tractor Of The Year 2027 finaline yükseldi

TÜMOSAN Tractor Of The Year 2027 finaline yükseldi

17:10, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:18, 09/07/2026, Perşembe
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TÜMOSAN Tractor Of The Year 2027 finaline yükseldi
81.110Evo'nun finale yükselmesi, TÜMOSAN'ın Ar-Ge, mühendislik ve üretim alanındaki yetkinliğinin uluslararası platformda da karşılık bulduğunu ortaya koydu.

81.110 Evo modeli, dünyanın en prestijli traktör ödüllerinden Tractor of the Year 2027'de kendi kategorisinde finalist olmaya hak kazandı.

TÜMOSAN, uluslararası traktör sektörünün en saygın ödül programlarından Tractor of the Year 2027'de önemli bir başarıya imza attı. Şirketin yeni nesil traktörü 81.110Evo, kendi kategorisinde finale kalan modeller arasında yer aldı. TÜMOSAN, organizasyona ilk kez katıldığı yılda finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Tractor of the Year 2027 değerlendirme sürecinin ilk aşaması, 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen "Let the Challenge Begin" etkinliğinde gerçekleştirildi. TÜMOSAN, bu organizasyonda ilk kez uluslararası jüri üyelerinin karşısına çıkarken, 81.110Evo modeli performansı, teknolojik özellikleri, yenilikçi çözümleri, verimliliği ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla değerlendirildi.

Avrupa'nın önde gelen tarım yayınlarını temsil eden uzman gazetecilerden oluşan uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 81.110Evo, kendi kategorisinde finale yükselen modeller arasında yer aldı. İlk katılım yılında elde edilen bu başarı, TÜMOSAN'ın yerli mühendislik gücünü ve uluslararası rekabet kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

1998 yılından bu yana düzenlenen Tractor of the Year, tarım makineleri sektörünün en prestijli ödül programları arasında gösteriliyor. Yenilikçi teknolojileri ve sektöre yön veren traktör modellerini öne çıkaran organizasyonda finalistler, bağımsız uluslararası jüri tarafından belirleniyor.

81.110Evo'nun finale yükselmesi, TÜMOSAN'ın Ar-Ge, mühendislik ve üretim alanındaki yetkinliğinin uluslararası platformda da karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Tractor of the Year 2027 ödüllerinin kazananları, Kasım 2026'da İtalya'da düzenlenecek EIMA International 2026 Fuarı kapsamında açıklanacak.


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Başlıklar :TÜMOSANTractor of the Year81.110 Evo modeli
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