ULAQ SİDA’ya yerli motor çok yakıştı

TÜMOSAN’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği dizel marin motor Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterine girdi. Marin motorun entegre edildiği ULAQ SİDA, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. Yerli ve millî bir marin motorun silahlı insansız deniz aracına entegrasyonu, ARES Tersanesi ve TÜMOSAN iş birliğiyle yürütülen ULAQ SİDA Projesi kapsamında gerçekleştirildi. TÜBİTAK’ta testleri başarıyla tamamlanan motor, ULAQ platformuna entegre edilerek uzun süreli deniz testlerinden geçirildi. Performans, dayanıklılık ve görev kabiliyeti açısından yapılan tüm denemelerin ardından sistemin askeri kullanım için uygunluğu tescillendi.

DENİZ KUVVETLERİ’NİN GÜCÜNE GÜÇ KATTI

Geliştirdikleri dizel marin motorunun faaliyete geçmesinden büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını belirten TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin sahada karşılık bulduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor. 2022 yılında Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız Stratejik İş Birliği Anlaşması sonrasında teslimatına başlanan marin motorlarımızın bir benzerini bugün ULAQ teknesinde görüyoruz. ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’na yerli bir motor çok yakıştı. Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde, ARES Tersanesi ana yükleniciliğinde yürütülen bu projede motorumuzu TÜBİTAK testlerinden geçirerek platforma entegre ettik ve uzun süre deniz testleri gerçekleştirdik. Bu tür iş birlikleri, ülke sanayimizin SİDA gibi kritik teknolojilerde tamamen yerli çözümler üretebileceğini açıkça göstermektedir” dedi.

MAVİ VATAN’DA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK

Yerli çözümler doğrultusunda geliştirilen TÜMOSAN marin motoru, deniz platformlarında stratejik bağımsızlığa önemli katkı sunuyor. TÜMOSAN’ın yerli marin motoru yalnızca SİDA projelerinde değil, Tersaneler Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılan çekici teknelerinde de ithal motorlara ikame edilerek aktif olarak görev yapıyor. TGM ile imzalanan 22 adet marin motorluk üretim ve teslimat sözleşmesi kapsamında, 2025 yılı itibarıyla Gölcük ve Aksaz başta olmak üzere İzmir, Foça ve Mersin’deki tersanelere toplam 14 marin güç grubu teslim edilirken, ilgili lokasyonlarda devreye alma faaliyetleri kesintisiz şekilde devam ediyor. 2026 sonrası oluşacak yerli marin motor ihtiyaçlarına yönelik planlamalar ise taraflar arasında yürütülen görüşmeler doğrultusunda sürdürülüyor.

Halim Tosun

SIRADA 500 BEYGİRLİK ZIRHLI ARAÇ MOTORU VAR

TÜMOSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi kapsamında da 500 beygir gücüne kadar olan yerli ve millî motor alt sistemlerinin üretim ve teslimatlarını önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.







