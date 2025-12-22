Milyonlara ÖTV'siz sıfır araç müjdesi! Eski anahtarı getirene 'vergisiz' kapı açılıyor: Kimler faydalanacak?

SABAH'ta yer alan habere göre; bu araçlarını trafikten çeken sürücülere, yerine alacakları sıfır kilometre otomobillerde ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti tanınması hedefleniyor. Böylece hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de sürüş güvenliğinin artırılması planlanıyor.





Proje, sadece araç değişimi değil, sosyal bir destek paketi olarak da kurgulanıyor. Özellikle kalabalık aileler için finansman erişimi kolaylaştırılacak. Taslakta öne çıkan maddeler şöyle: