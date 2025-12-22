Milyonlara ÖTV'siz sıfır araç müjdesi! Eski anahtarı getirene 'vergisiz' kapı açılıyor: Kimler faydalanacak?

Sıfır otomobil almak isteyen ancak bütçesi yetişmeyenlere müjde niteliğinde bir düzenleme geliyor. 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan taslağa göre, şartları sağlayanlara ÖTV muafiyeti tanınacak. Özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere büyük avantaj sağlayacak düzenlemenin, 2025 bitmeden Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. İşte "ÖTV'siz" sıfır otomobil düzenlemesine dair tüm detaylar.
Türkiye otomobil piyasasında dengeleri değiştirecek dev bir hazırlık kulisleri hareketlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üzerinde çalışıldığı öne sürülen yeni model ile 25 yaş üstü araç sahiplerine "ÖTV muafiyetli" sıfır araç yolu açılıyor. İşte 3 çocuklu ailelere özel kredi desteği ve yerli üretim şartının detayları...
'İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI'
Otomobil fiyatlarındaki artış ve trafikteki yaşlı araç sayısının risk oluşturması üzerine hükümetin yeni bir formül üzerinde çalıştığı iddia edildi. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı verilen taslak, hem dar gelirli vatandaşı araç sahibi yapmayı hem de yerli sanayiyi canlandırmayı hedefliyor.
25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR HURDAYA AYRILACAK
Hazırlanan taslağın en çarpıcı detayı, trafikteki "yorgun" araçların çekilmesi planı. Düzenlemeye göre, 25 yaş ve üzerindeki otomobillerini hurdaya ayıran vatandaşlar, devletin sağlayacağı özel bir teşvikten yararlanacak.
SABAH'ta yer alan habere göre; bu araçlarını trafikten çeken sürücülere, yerine alacakları sıfır kilometre otomobillerde ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti tanınması hedefleniyor. Böylece hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de sürüş güvenliğinin artırılması planlanıyor.
Proje, sadece araç değişimi değil, sosyal bir destek paketi olarak da kurgulanıyor. Özellikle kalabalık aileler için finansman erişimi kolaylaştırılacak. Taslakta öne çıkan maddeler şöyle:
Çocuk sayısı kriteri: Özellikle 3 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere pozitif ayrımcılık yapılacak.
Ödeme kolaylığı: Bu aileler için daha uzun vadeli kredi seçenekleri ve bütçeyi sarsmayacak düşük taksitli ödeme planları oluşturulacak.
Tek şart: "Yerli ve Milli" olmalı
Devletin sağlayacağı bu dev ÖTV desteğinden yararlanmak isteyenler için kritik bir şart bulunuyor. Muafiyet, ithal otomobilleri kapsamayacak.
Alınacak aracın;
Türkiye'de üretilmesi,
En az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekecek.
Bu hamle ile TOGG başta olmak üzere Türkiye'de üretim yapan fabrikaların desteklenmesi ve yerli sanayinin üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.
GÖZLER MECLİS'TE
Vatandaşların merakla beklediği düzenleme için takvim de netleşmeye başladı. Dar gelirli ailelerin otomobil hayalini gerçeğe dönüştürecek yasa taslağının, 2025 yılı bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Meclis görüşmelerinin ardından programın nihai şartları ve başvuru tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.