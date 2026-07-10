Akkuyu'da ilk ünite sonbaharda devrede

BES'te birikim 2,4 trilyonu aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaştı. Toplam katılımcı sayısı ise 18 milyon 52 bin 474 oldu.