Akkuyu'da ilk ünite sonbaharda devrede
, Cuma04:00, 10/07/2026
Yeni Şafak
Akkuyu NGS.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım hızlandı. Planlanan takvime göre, temmuz ayı içerisinde ilk ünitede sıcak testler başlayacak.
Sıcak testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından sonbaharda nükleer yakıt reaktöre yüklenecek. Böylece ilk ünitenin elektrik üretimine hazırlanması hedefleniyor. Nükleer yakıt yüklemesi gerçek çalışma koşullarındaki performansını doğrulayacak. Akkuyu için planlanan vizyon yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı değil. Santral sahasında nükleer enerji ile yenilenebilir enerji kaynaklarını buluşturacak hibrit enerji çözümleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Rüzgâr enerjisinin sisteme entegre edilmesiyle sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.
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Başlıklar :Akkuyu NGSNükleerEkonomi
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