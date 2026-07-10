Renault'dan dev kampanya: Tek modelde tam 189 bin lira indirim yaptı

Elektrikli araç gamında bulunan Megane E-Tech için başlangıç fiyatı 2 milyon 273 bin TL olarak açıklanırken, Scenic E-Tech'in fiyatı 3 milyon 490 bin TL'ye ulaştı. Markanın üst segment SUV modeli Rafale ise 3 milyon 748 bin TL'lik etiketiyle listede yer aldı.