Renault'dan dev kampanya: Tek modelde tam 189 bin lira indirim yaptı
Renault, temmuz ayına ilişkin güncel satış fiyatlarını açıkladı. Markanın yeni fiyat listesinde en dikkat çekici değişiklik, yerli üretim SUV modeli Boreal'de gerçekleşti.
Otomotiv pazarında fiyat hareketliliği sürerken, Renault'nun açıkladığı yeni liste özellikle SUV segmentinde araç satın almayı planlayan tüketicilerin dikkatini çekti.
Yapılan güncellemeyle birlikte Boreal modelinin satış fiyatında 189 bin TL'lik düşüş yaşandı. Daha önce 3 milyon 49 bin TL seviyesinde bulunan araç, kampanya kapsamında 2 milyon 860 bin TL'den alıcılarla buluşmaya başladı.
Renault'nun popüler modelleri arasında yer alan Clio'nun başlangıç fiyatı 1 milyon 750 bin TL olarak belirlenirken, Captur 2 milyon 325 bin TL'den, Duster ise 1 milyon 865 bin TL'den satışa sunuluyor.
Elektrikli araç gamında bulunan Megane E-Tech için başlangıç fiyatı 2 milyon 273 bin TL olarak açıklanırken, Scenic E-Tech'in fiyatı 3 milyon 490 bin TL'ye ulaştı. Markanın üst segment SUV modeli Rafale ise 3 milyon 748 bin TL'lik etiketiyle listede yer aldı.
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