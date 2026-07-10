Eve Geç Kalma Türkiye: Aylık 20 bin liradan başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi ol

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul firması Sur Yapı, “Eve Geç Kalma Türkiye” çağrısıyla vatandaşları geleceğe yatırım yapmaya davet ediyor. Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konutun yalnızca bir barınma ihtiyacını karşılamadığını; aynı zamanda aileler için uzun vadeli güvence, birikim ve değer artışı sağlayan önemli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Elmas, “Yeni kampanyamızla aylık 20.000 TL’den başlayan taksitle kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımıza çağrımız net; geleceğinizi ertelemeyin, eve geç kalmayın” dedi.