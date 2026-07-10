Kazandıran formül bu mu: Uzmanlar altında ezber bozan tavsiye verdi
Türkiye’de yatırımcıların altın alım-satım davranışı, “düşerken al, yükselirken sat” anlayışının tersine işliyor. Fiyatlar yükselirken alımlar hızlanırken, gerileme dönemlerinde talep zayıflıyor.
QNB Bank’ın analizine göre, altın fiyatlarındaki düşüş Türkiye’de tüketici talebini olumsuz etkiliyor.
Banka analistleri, şubat ayından bu yana Türk vatandaşlarının elindeki altın varlıklarının yaklaşık 155 milyar dolar azaldığını tahminine yer verdi.
Haziran ayında toplam yurt içi altın varlıklarının değeri, önceki aya göre sınırlı artışla 560 milyar dolar seviyesine yükselse de alım eğiliminin zayıf kaldığı belirtildi.
"ARTIŞ HIZI ORTALAMANIN ALTINDA"
Analizde “Artış hızı bir miktar ivme kazanmış olsa da hâlâ tarihsel ortalamaların önemli ölçüde altında” değerlendirmesi yapıldı.
QNB’ye göre altın Türkler nezdinde geleneksel bir tasarruf aracı olması göz önüne alındığında geçen yıl yükselen külçe altın fiyatları tüketici talebini yukarı taşıyor.
"TÜKETİMDEKİ YAVAŞLAMAYI DESTEKLEDİ"
Banka ekonomistlerin notunda “Sıkı para politikası ve İran savaşına ek olarak, altın fiyatlarındaki düşüşün hane halkı tüketimindeki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.
Altının ons fiyatı, ocak ayı sonunda 5 bin 400 doların üzerindeki zirve seviyelerinden gerileyerek ons başına yaklaşık 4.100 dolar seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI SON DURUM 10 TEMMUZ 2026
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 6.220,49 TL
Gram altın satış fiyatı: 6.221,41 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:10.134,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.224,00 TL
KAPALI ÇARŞI GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Kapalı Çarşı gram altın alış fiyatı: 6,175 TL
Kapalı Çarşı gram altın satış fiyatı: 6,244 TL
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