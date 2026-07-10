LGS sınavında 500 tam puan alan Vanlı Meryem'in hedefi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

HER GÜN 300 SORU





Sakman, ailesinden ve okulundan büyük destek aldığını, sınava hazırlık sürecinde her gün 300 soru çözdüğünü söyledi.





500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu belirten Sakman, şunları dile getirdi:





"Okulda genellikle konuları işleyerek ilerliyorduk. Konuları tamamladıktan sonra soru çözümlerine geçiyorduk. Bu süreç oldukça zordu. Günde 200 ila 300 soru çözüyordum. Hepimiz çok heyecanlıydık. Açıkçası 500 tam puan beklemiyordum. Sonucu öğrenince çok mutlu oldum. İmam Hatip Ortaokulu mezunu olduğum için eğitimime bu alanda devam etmek istiyorum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni düşünüyorum. Sayısal alana ilgim olduğu için ileride tıp okumayı hedefliyorum. Babam da doktor ve mesleğini severek yapması beni mutlu ediyor, bana örnek oluyor."