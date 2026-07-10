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LGS sınavında 500 tam puan alan Vanlı Meryem'in hedefi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

LGS sınavında 500 tam puan alan Vanlı Meryem'in hedefi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

14:31, 10/07/2026, Cuma
AA
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LGS sınavında 500 tam puan alan Vanlı Meryem'in hedefi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Van'ın İpekyolu ilçesinde ortaokuldan mezun olan 14 yaşındaki Meryem Sakman, LGS kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı. Sakman, "Sonucu öğrenince çok mutlu oldum. İmam Hatip Ortaokulu mezunu olduğum için eğitimime bu alanda devam etmek istiyorum" dedi.

Van'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmeyi hedefliyor.


İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Sakman, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenciler arasında yer aldı.


Sonuçların açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Sakman, ailesiyle ziyaret ettiği okulda sevincini öğretmenleriyle paylaştı.

Van'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmeyi hedefliyor.İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Sakman, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenciler arasında yer aldı.Sonuçların açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Sakman, ailesiyle ziyaret ettiği okulda sevincini öğretmenleriyle paylaştı.

HER GÜN 300 SORU


Sakman, ailesinden ve okulundan büyük destek aldığını, sınava hazırlık sürecinde her gün 300 soru çözdüğünü söyledi.


500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu belirten Sakman, şunları dile getirdi:


"Okulda genellikle konuları işleyerek ilerliyorduk. Konuları tamamladıktan sonra soru çözümlerine geçiyorduk. Bu süreç oldukça zordu. Günde 200 ila 300 soru çözüyordum. Hepimiz çok heyecanlıydık. Açıkçası 500 tam puan beklemiyordum. Sonucu öğrenince çok mutlu oldum. İmam Hatip Ortaokulu mezunu olduğum için eğitimime bu alanda devam etmek istiyorum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni düşünüyorum. Sayısal alana ilgim olduğu için ileride tıp okumayı hedefliyorum. Babam da doktor ve mesleğini severek yapması beni mutlu ediyor, bana örnek oluyor."

HER GÜN 300 SORUSakman, ailesinden ve okulundan büyük destek aldığını, sınava hazırlık sürecinde her gün 300 soru çözdüğünü söyledi.500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu belirten Sakman, şunları dile getirdi:"Okulda genellikle konuları işleyerek ilerliyorduk. Konuları tamamladıktan sonra soru çözümlerine geçiyorduk. Bu süreç oldukça zordu. Günde 200 ila 300 soru çözüyordum. Hepimiz çok heyecanlıydık. Açıkçası 500 tam puan beklemiyordum. Sonucu öğrenince çok mutlu oldum. İmam Hatip Ortaokulu mezunu olduğum için eğitimime bu alanda devam etmek istiyorum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni düşünüyorum. Sayısal alana ilgim olduğu için ileride tıp okumayı hedefliyorum. Babam da doktor ve mesleğini severek yapması beni mutlu ediyor, bana örnek oluyor."

'KIZIMIN BAŞARISININ HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ'


Anne Hatice Sakman da kızının başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Bütün emek veren hocalarımıza, okulumuzdaki tüm personele teşekkür ediyorum. Kızım ders çalışmayı çok seviyor. Önce istemek ve azmetmek gerekiyor. Başarının büyük kısmı kızımın emeğiydi. Biz de elimizden geldiğince destek olduk, dua ettik. Kızımın başarısının haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

'KIZIMIN BAŞARISININ HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ'Anne Hatice Sakman da kızının başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Bütün emek veren hocalarımıza, okulumuzdaki tüm personele teşekkür ediyorum. Kızım ders çalışmayı çok seviyor. Önce istemek ve azmetmek gerekiyor. Başarının büyük kısmı kızımın emeğiydi. Biz de elimizden geldiğince destek olduk, dua ettik. Kızımın başarısının haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ablasıyla aynı okulda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Fatma Sakman da "Ablamla çok gurur duyuyorum. Kendisi çok çalışıyordu. Bu süreçte beraber ağladık, beraber güldük. Bu başarıyı elde ettiği için çok mutluyum. Ben de ablam gibi başarılı olmak ve onun kazandığı okula gitmek istiyorum." diye konuştu.



Ablasıyla aynı okulda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Fatma Sakman da "Ablamla çok gurur duyuyorum. Kendisi çok çalışıyordu. Bu süreçte beraber ağladık, beraber güldük. Bu başarıyı elde ettiği için çok mutluyum. Ben de ablam gibi başarılı olmak ve onun kazandığı okula gitmek istiyorum." diye konuştu.

Öğrenciyi tebrik eden Okul Müdürü Fatih Gül, "Bu başarıda ailemizin, okulumuzun desteği ve öğrencimizin çabası etkili oldu. Meryem kızımız, sene başından bu yana bütün çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Dolayısıyla bu başarıyı elde etti. Öğrencimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Öğrenciyi tebrik eden Okul Müdürü Fatih Gül, "Bu başarıda ailemizin, okulumuzun desteği ve öğrencimizin çabası etkili oldu. Meryem kızımız, sene başından bu yana bütün çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Dolayısıyla bu başarıyı elde etti. Öğrencimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başlıklar :lgssınavvan
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