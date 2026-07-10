AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Avrupa Parlamentosu kararına tepki: 'Hasmane kararı alanları şiddetle kınıyorum'

Darbedilen vatandaş devletin kestiği cezadan komisyon istedi: Boşuna mı dayak yedim ben?

Trafikte yaşadığı kavga sırasında darp edildiğini söyleyen bir vatandaşın yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki ve gözündeki darp izlerini gösteren vatandaş, kendisini darp eden kişiye idari para cezası kesildiğini ancak mağdur olmasına rağmen bu durumdan hiçbir fayda sağlamadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen vatandaş, "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayağı yiyen biz isek aldığınız paradan yüzde 5 komisyon verin. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Dayağı ben yiyorum, parayı devlet alıyor." ifadelerini kullandı. Esprili bir dille konuşmasını sürdüren vatandaş, "Gözümüz, kafamız şişti. Devlet para aldı. Ya bir komisyon ver bize. Bizim sayemizde devlet cezayı kesiyor, parayı alıyor. Dayak yiyen ise hiçbir şey alamıyor." dedi. Açıklamasının sonunda Erdoğan'a bir kez daha seslenen vatandaş, "Hemşerimsin, seni severim. Bu işe bir el at. Her dayak yiyene, ceza kesildiği zaman yüzde 5 komisyon verilsin. Biz boşuna mı dayak yedik?" sözleriyle çağrıda bulundu.