Burhanettin Duran'dan Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kıbrıs'ta oldubittiye izin vermeyiz
13:54, 10/07/2026, Cuma
DHA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği karara sert tepki gösterdi. Kararın, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan asılsız iddialar içerdiğini belirten Duran, söz konusu girişimi en güçlü şekilde kınadığını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan siyasi nitelikteki kararın hiçbir hükmü ve değeri olmadığını vurgulayan Duran, Kıbrıs'ta oldubittiye izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
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Başlıklar :Burhanettin Duranİletişim BaşakanıKıbrıs
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