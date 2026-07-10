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Bir faili meçhul dosya daha çözüldü: Sigara izmaritleri ele verdi 8 şüpheli gözaltında

Bir faili meçhul dosya daha çözüldü: Sigara izmaritleri ele verdi 8 şüpheli gözaltında

Halil Akkoç
12:34, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 13:22, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Bir faili meçhul dosya daha çözüldü: Sigara izmaritleri ele verdi 8 şüpheli gözaltında
Bakan Gürlek, Diyarbakır Çermik'teki Mehmet Emin Karaalp cinayetinin 10 yıl sonra aydınlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp’in faili meçhul kalan cinayeti, 10 yıl sonra aydınlatılmış, 8 kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

Bakan Gürlek, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile yürütülen güçlü işbirliği ve eş güdüm sayesinde, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına müsaade etmediklerini, faili meçhul dosyaları yeniden ve çok yönlü olarak inceleyerek aydınlattıklarını kaydetti.

Bu kapsamda Diyarbakır'da 2016'da işlenen cinayetin aydınlatıldığını belirten Gürlek,
"Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 10 yıl sonra yeniden ele alınmış ve aydınlatılmıştır."
 ifadesini kullandı.

Sigara izmariti detayı

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldığını belirten Gürlek,
sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır.
    Bu operasyonla birlikte hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir.
  • Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımıza, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Adli Tıp Kurumumuza ve JASAT ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Soruşturmada görev alanları tebrik eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletimizin huzuru için tavizsiz bir kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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Başlıklar :Akın GürlekDiyarbakırÇermik
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