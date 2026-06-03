Bakan Gürlek duyurdu: 20 yıllık faili meçhul aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan bir kadın cesedinin kimliğinin yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildiğini, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirten Gürlek, söz konusu gelişmenin devletin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.
"Bin kişilik kayıp listesi incelendi"
Gürlek, "Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.