Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin açıklama: Yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten çıkarıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, yurt dışındaki şüpheliler ile aralarında eski futbolcuların da bulunduğu isimler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, "Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Süreç MASAK raporları doğrultusunda İlerliyor"
Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Gürlek, operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti.
Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı.
Erişim engelleme kararları ve kırmızı bülten
Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını söyledi.
Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.