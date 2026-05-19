Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin açıklama: Yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten çıkarıldı

Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin açıklama: Yurt dışındaki şüpheliler için kırmızı bülten çıkarıldı

12:0419/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Gürlek, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Gürlek, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, yurt dışındaki şüpheliler ile aralarında eski futbolcuların da bulunduğu isimler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, "Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Süreç MASAK raporları doğrultusunda İlerliyor"

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Gürlek, operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti.

Kütahyalı’nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatan Bakan Gürlek, konuya ilişkin, "
Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi"
ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

Erişim engelleme kararları ve kırmızı bülten

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını söyledi.

Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak,
"Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı"
diye konuştu.

Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.



#adalet bakanlığı
#akın gürlek
#yasa dışı bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü Yatırımcıları Ekran Başına: Mayıs 2026 Temettü Takvimi ve Hisse Başı Net Nakit Tutarları Netleşti!