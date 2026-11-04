ABD SEÇİM SONUÇLARI: Amerikan seçimlerinde kim önde?
ABD'de Trump'ın ikinci döneminin en kritik sınavı olarak görülen ara seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD ara seçim sonuçlarına göre Demokratlar 51 sandalyeye ulaşarak Kongrenin üst kanadı olan Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı. ABD seçmeni bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında. İşte ABD ara seçim 2026 sonuçları tüm detayları.
ABD'de Kongrenin yeni üyelerini belirlemek için seçmenler sandık başına gitti. Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongredeki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde oy verme işlemleri eyaletlere göre farklı saatlerde sona eriyor.
Resmi olmayan sonuçlarına göre, Senatodaki sandalye dağılımı büyük oranda belli oldu. Bu sonuçlara göre Demokratlar 51 sandalyeye ulaşarak Kongrenin üst kanadı olan Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
Demokratlar Kuzey Carolina, Güney Carolina, Texas, Ohio, Kansas ve Iowa eyaletlerindeki Senato sandalyelerini Cumhuriyetçilerden geri alarak önemli bir başarıya imza attı.
Bu sonuçla Demokratlar, şu ana kadarki seçim sonuçlarına göre 6 eyalette Cumhuriyetçilerin elindeki Senato koltuklarını geri almış oldu. 100 sandalyeye sahip Senatoda 51'e ulaşarak burada çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yasama gücünün kontrolü anlamında önemli bir avantajı yeniden sağlamış oldu. ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.
ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.
Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor. ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğa ulaşmak için 218, Senatoda ise 51 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi ihtimaline ilişkin, "Nihai güç benim elimde. Buna veto deniyor" açıklamasını yaptı. Demokratların hazırlayacağı yasaları veto etmeye hazır olduğunu belirten Trump, kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını söyledi.
Kongre'deki çoğunluğun değişmesinin yönetiminin hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmayacağını savunan Trump, son dönemde Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararların başkanlık makamını güçlendirdiğini öne sürdü.
Bu kapsamda Federal Ticaret Komisyonu (FTC) üyesi Rebecca Slaughter'ın görevden alınmasına ilişkin davayı hatırlatan Trump, Yüksek Mahkeme'nin 6'ya karşı 3 oyla verdiği kararın federal kurumlar üzerindeki yetkilerini genişlettiğini söyledi.
Trump, "Slaughter davasını kazandık ve bu dava başkana daha önce sahip olmadığı çok büyük yetkiler verdi" ifadelerini kullandı.
Başkanlık makamının güçlü olduğunu vurgulayan Trump, "Bizim başkanlığımız güçlü bir başkanlık olarak görülüyor. Yapabileceğiniz çok şey var" dedi.