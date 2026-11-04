Dicle Üniversitesi (DÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Dicle Üniversitesi (DÜ) İŞKUR Gençlik Programı için noter kurası bugün 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde çekiliyor. 2 bin 299 kişilik kontenjanın ayrıldığı DÜ İŞKUR Gençlik Programı asil ve yedek isim listesi için heyecan dorukta. Peki Dicle Üniversitesi İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program için başvurular 22-26 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden alındı. İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak 2 bin 299 öğrenciyi belirleyecek noter kurası gerçekleştiriliyor.
Dicle Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?
Dicle Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
4 Kasım’da çekilecek kuranın ardından belge kontrolleri yapılacak ve kesinleşen asil-yedek listeler 13 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak.
Dicle Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
Kurayı kazanan ve evraklarını eksiksiz teslim eden öğrenciler, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü işe başlayacak. Program 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek. Yani öğrenciler yaklaşık 7,5 ay boyunca üniversite bünyesinde çalışma deneyimi kazanacak.