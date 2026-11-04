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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA ÖSYM: Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA ÖSYM: Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı

10:02, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA ÖSYM: Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunu adaylar için sonuç heyecanı başladı. Kamu kurumlarında memur olabilmek amacıyla 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihini beklemeye başladı. Sınavda ter döken adaylar, aldıkları puanları öğrenerek kamu personeli alımlarına yönelik tercih sürecini planlamak istiyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği tarih de belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınav performanslarını ve KPSS P94 puanlarını sorgulayabilecek. Peki, 2026 KPSS lise sonuçları hangi gün açıklanacak? KPSS P94 puanı nereden ve nasıl öğrenilecek? ÖSYM sonuç sorgulama ekranına nasıl giriş yapılacak? İşte lise mezunu adayların merakla beklediği sonuç tarihi ve sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar…

Lise mezunu adayların katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç açıklamasına çevrildi. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen sınavda kamu personeli olabilmek için ter döken adaylar, doğru ve yanlış cevaplarının değerlendirilmesinin ardından oluşacak puanlarını öğrenmek istiyor. Özellikle kamu kurumlarının lise mezunu adaylara yönelik personel alımlarını takip eden vatandaşlar, KPSS P94 puanının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuçların açıklanacağı günün belirlenmesiyle birlikte adayların bekleyişi de yeni bir aşamaya geçti. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman ilan edilecek? P94 puanı nasıl hesaplanacak ve nereden sorgulanacak? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimi ve merak edilen tüm detaylar…

Lise mezunu adayların katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç açıklamasına çevrildi. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen sınavda kamu personeli olabilmek için ter döken adaylar, doğru ve yanlış cevaplarının değerlendirilmesinin ardından oluşacak puanlarını öğrenmek istiyor. Özellikle kamu kurumlarının lise mezunu adaylara yönelik personel alımlarını takip eden vatandaşlar, KPSS P94 puanının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuçların açıklanacağı günün belirlenmesiyle birlikte adayların bekleyişi de yeni bir aşamaya geçti. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman ilan edilecek? P94 puanı nasıl hesaplanacak ve nereden sorgulanacak? İşte ÖSYM'nin sonuç takvimi ve merak edilen tüm detaylar…

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ

2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ2026 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları&nbsp;19 Kasım 2026&nbsp;Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapacak olan adaylar, sınavdan aldıkları puanları sorgulayabilecek. Adaylara fiziki olarak sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapacak olan adaylar, sınavdan aldıkları puanları sorgulayabilecek. Adaylara fiziki olarak sonuç belgesi gönderilmeyecek.ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Başlıklar :KPSSkpss ortaöğretimKPSS ortaöğretim sınavı
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