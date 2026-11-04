MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2027 ORANI: İşte ekim enflasyonu ile memur ve memur emeklisi yeni maaş tablosu

MEMURUN OCAK 2027 ZAMMI İÇİN 4 FARKLI HESAP! EN DÜŞÜK MAAŞ 76 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 maaş artışına çevrildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla ocak ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı, maaşların ne kadar artacağını belirleyecek. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından ekim enflasyonunun da açıklanmasıyla dört aylık veri tamamlandı. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için gereken eşik aşılırken, geriye kasım ve aralık verileri kaldı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, ekim ayında yüzde 2,58 oldu. Böylece temmuz-ekim dönemindeki toplam enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için altı aylık TÜFE'nin yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu koşul şimdiden sağlandı.