2026 yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca vatandaşın gözü 2027 yılbaşı tatili takvimine çevrildi. Yeni yıla sevdikleriyle birlikte girmek, kısa bir seyahat planlamak veya yılın ilk günlerinde dinlenmek isteyenler 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. İşte 2027 resmi tatil takvimi.

Yılbaşı ne zaman, 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı tatili bu yıl hafta sonuyla birleşiyor. 1 Ocak 2027 Cuma gününe denk geldiği için çalışanlar 1-2-3 Ocak olmak üzere üç gün tatil yapacak.

31 Aralık yarım gün mü?

31 Aralık Türkiye'de resmi tatil değildir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günü olarak tanımlanıyor. 31 Aralık 2026 Perşembe günü kamu kurumlarında mesai normal şekilde devam edecek.

31 Aralık öğleden sonrası için idari izin verilip verilmeyeceği ayrı bir karara bağlıdır. Böyle bir karar açıklanması halinde bu haber güncellenecektir.

Yılbaşı tatili kaç gün?

1 Ocak 2027 Cuma gününe denk geliyor. Buna 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar eklendiğinde tatil üç güne çıkıyor. 31 Aralık Perşembe günü bir gün yıllık izin kullanan çalışanlar ise 31 Aralık - 3 Ocak arasında dört gün tatil yapabilecek.

Resmi tatiller ne zaman, kaç gün tatil yapılır?

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri hangileri?

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

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Resmi tatil takvimi 2027: Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?