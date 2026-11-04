Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları 2026 isim listesi sorgulama ekranı
Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular; 26 - 30 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak noter kurası gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılmak isteyen öğrencilerin gözü kura sonuçları isim listesinde. Peki, Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları yayınlandı mı?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanmalarını ve aylık 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde etmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş tarihine çevrilecek. Karadeniz Teknik bünyesinde belirlenen kontenjanlara başvuran binlerce öğrenci "Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi mi, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açkılandı mı?
Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 3 Kasım Salı günü çekilecek. Noter Kurası çekimi sonuçları ise 5 Kasım Perşembe günü üniversitenin web sayfasından yayımlanacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.