Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi 2026-2027
Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları 28.10.2026 – 01.11.2026 tarihleri arasında alındı. İŞKUR Gençlik programı kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilere 2356 kontenjan ayrıldı. Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası bugün Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi İktisat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. İşte Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, 28 Ekim 1 Kasım 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, katılımcıların noter kurasıyla belirleneceği çekimin tarihine odaklandı.
Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 4 Kasım Çarşamba günü çekilecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Marmara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
GÖZTEPE YERLEŞKESİ 575
RTE SAĞLIK YERLEŞKESİ 550
RTE KÜLLİYESİ MALTEPE YERLEŞKESİ 676
ACIBADEM YERLEŞKESİ 50
MEHMET GENÇ KÜLLİYESİ 350
KARTAL YERLEŞKESİ 30
ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ 75
BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ 50
TOPLAM 2356
İşkur Gençlik Programı İçin Genel Bilgiler:
Programa katılım sağlanan süre için öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.083,00 TL ödeme yapılacak olup, ayrıca katılımcıların Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primleri karşılanacaktır.
Tüm program boyunca haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.
Katılımcı olarak belirlenen her bir öğrencinin katılım günleri ve katılım gün sayıları belirlenirken; öğrencilerin ders programları ve talepleri göz önünde bulundurulur.
Üniversitede Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak görev yapmakta olan öğrencilerden, İŞKUR Gençlik Programından faydalanmak isteyenlerin programa başvuru tarihinden en az 1 gün öncesinde bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekmektedir.
İŞKUR Gençlik Programına ilişkin tüm detaylı bilgiler https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/iskur-genclik-programi internet adresinde yer almaktadır.
Not: Noter Kurası Çekimi gün ve saati için ayrıca duyuru yapılacaktır. Noter Kurası Çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra istenilecek belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.