Trakya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? Edirne ve ilçe ilçe asil-yedek isim listesi sorgulama ekranı
İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi aşamasına gelindi. Trakya Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecek 800 kişilik kontenjan için başvurular 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alıdı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler gözünü bugün yapılacak noter kurası sonucu asil ve yedek isim listelerine çevirdi. İşte Trakya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları sorgulama ekranı.
Trakya Üniversitesi ile İŞKUR arasındaki protokolle ayrılan 800 kontenjan için başvurular 19-23 Ekim 2026 tarihlerinde İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Edirne merkez kampüs ve ilçe birimleri için ayrılan 800 kişilik kontenjana başvuran binlerce öğrencinin gözü asil ve yedek isim listesinde.
Trakya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Üniversite rektörlüğünün açıklamasına göre adaylar bugün saat 14.00'te Balkan Kongre Merkezi'nde noter huzurunda belirleniyor. Kura sonuçları ve birim bazındaki duyurular Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin İŞKUR haberleri sayfasında yayımlanacak.
Trakya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları
Trakya Üniversitesi'ne 2026-2027 dönemi için 800 kişilik kontenjan ayrıldı.
Kontenjanlar uygulama alanlarına şöyle dağıtıldı:
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı başlıklı Edirne merkez alanı: 520
Üniversite hastanesi başhekimliği: 150
Ağız ve diş sağlığı merkezi: 60
Keşan: 50
İpsala: 10
Uzunköprü: 10
Kariyer Merkezi, çalışma dönemi için 16 Kasım 2026 ile 25 Haziran 2027 aralığını veriyor. Kura günü, göreve başlama tarihi anlamına gelmiyor; evrak ve kesin katılım işlemleri merkezin yeni duyurusuna göre yapılacak.