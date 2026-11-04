Erciyes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Erciyes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvuran öğrencilerin kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi 30 Ekim’de sona erdi. Program kapsamında görev almaya hak kazanan öğrenciler, kura sonuçları ve isim listelerini kontrol ederek başvuru durumlarını öğrenebilecek. Program kapsamında bu yıl Erciyes Üniversitesi öğrencilerine yönelik toplam 2 bin 169 kontenjan ayrılmıştı. İşte Erciyes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi ve düzenli gelir kazandırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı’nda kura heyecanı Kayseri’ye taşınıyor. Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program için başvurular 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. Programa katılacak 2 bin 169 öğrenciyi belirleyecek noter kurası için nefesler tutuldu. Öğrenciler 16 Kasım 2026 tarihi itibarıyla üniversiteye veya fakülteye ait kamusal alanlarda, haftada en çok 3 gün ve günde 7,5 saat çalışabilecektir.
Çalışılan her gün için günlük ücret 1.375 TL’dir.
Erciyes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi takvimine göre Erciyes Üniversitesi kurası 4 Kasım 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Erciyes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Kayseri’deki dört üniversiteye bu dönem toplam 2 bin 843 kişilik kontenjan ayrıldı.
Erciyes Üniversitesi: 2.169 öğrenci
Kayseri Üniversitesi: 347 öğrenci
Abdullah Gül Üniversitesi: 305 öğrenci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi: 22 öğrenci
Program kapsamında öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve günde 7,5 saate kadar çalışıyor. Katılım sağlanan her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Ayda en fazla 14 gün katılım sağlayan bir öğrenci 19.250 TL, 10 gün katılım sağlayan öğrenci ise 13.750 TL alabiliyor.