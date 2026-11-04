Erciyes Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2027 ORANI: İşte ekim enflasyonu ile memur ve memur emeklisi yeni maaş tablosu

Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayında alacağı maaş zammında önemli bir aşama geride kaldı. Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren zam hesabında temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait enflasyon verileri belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından ocak dönemi için yüzde 5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı, altı aylık TÜFE'nin yüzde 7'yi aşması halinde ortaya çıkacak. İlk dört aylık verilerle enflasyon yüzde 8,29 seviyesine ulaşınca fark oluşması için gereken eşik de aşılmış oldu. Ancak memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin enflasyon farkı için kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanması bekleniyor. Yılın son iki ayında gerçekleşecek fiyat artışları, ocak ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranını belirleyecek. Peki, dört aylık enflasyon farkı memur maaşlarını ne kadar artıracak? Ocak 2027'de memur ve memur emeklisi maaşları kaç TL olacak? İşte hesaplamalarda öne çıkan detaylar…