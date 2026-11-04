Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İŞKUR Gençlik Programı için noter kurası bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü MCBÜ Rektörlük Seminer Salonu'nda çekiliyor. Başvurularını 26-30 Ekim tarihleri arasında tamamlayan üniversiteliler, noter onaylı seçim işlemlerinin ardından açıklanacak isim listesine odaklandı. İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, isim listesi sorgulama ekranı.
Celal Bayar Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrenciler için ayrılan 1630 kişilik kontenjanın kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Üniversite ile Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 26 Ekim’de imzalanan protokolün ardından programa başvurular, 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları
Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü'nün paylaşımına göre seçim 4 Kasım 2026 Çarşamba günü MCBÜ Rektörlük Seminer Salonu'nda noter huzurunda yapılıyor. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
Manisa'nın çalışma dönemi diğer üniversitelerin çoğundan kısa; 11 Haziran'da bitiyor. Ödeme kuralı aynı: 2026'da her katılım günü 1.375 TL, haftada en çok üç gün ve günde 7,5 saat. 10 günlük ay 13.750 TL, 14 günlük ay 19.250 TL ediyor; çalışılan günlerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini İŞKUR ödüyor.
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.