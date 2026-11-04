Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İŞKUR kura sonuçları 2026 asil ve yedek isim listesi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 305 öğrencinin belirleneceği noter kurası bugün gerçekleştiriliyor. Programa başvuran öğrenciler, kura sonucunda oluşacak asil ve yedek isim listelerinin yayımlanmasını bekliyor. Abdullah Gül (AGÜ) Üniversitesi İŞKUR kura sonuçları 2026 isim listesi, üniversitenin resmî duyuruları üzerinden sorgulanabilecek.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 305 öğrencinin belirleneceği noter kurası bugün gerçekleştiriliyor. Abdullah Gül Üniversitesine ayrılan kontenjan 305 kişi olarak belirlendi. Kayseri genelinde Erciyes Üniversitesi için 2.169, Kayseri Üniversitesi için 347 ve SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi için 22 kişilik kontenjan bulunuyor. Dört üniversite için toplam 2.843 öğrencilik program planlandı. İşte Abdullah Gül Üniversitesi İŞKUR kura sonuçları 2026 isim listesi sorgulama ekranı.
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Programı Kura Sonuçları
Abdullah Gül Üniversitesi için ayrılan 305 kişilik kontenjanın kura tarihi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştiriliyor.
Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Abdullah Gül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
Çalışma takvimine göre katılımcılar 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve program 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında günlük katılım ödemesi 1.375 TL olarak uygulanacak. Öğrenciler haftada en fazla üç gün, günlük 7,5 saat faaliyetlere katılabilecek.
Programa 10 gün katılan öğrenci 13.750 TL, 14 gün katılan öğrenci ise 19.250 TL ödeme alabilecek. Hak edişler katılım sağlanan gün sayısına göre hesaplanacak.