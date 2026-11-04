Akdeniz Üniversitesi İŞKUR kura sonuçları 2026 AÜ asil yedek isim listesi sorgulama ekranı
Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2 bin 500 öğrencinin belirleneceği noter çekilişi 4-5 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Akdeniz Üniversitesi İŞKUR kura sonuçları 2026 için beklenen noter çekilişi bugün saat 10.00'da Olbia A Salonu'nda başladı. İşte Akdeniz Üniversitesi İŞKUR kura sonuçları 2026 AÜ asil yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026, 2 bin 500 kişilik kontenjana başvuran öğrencilerin gündeminde. Antalya’daki fakülte, enstitü, yüksekokul ve ilçe meslek yüksekokullarını kapsayan noter huzurundaki kura çekimleri, 4-5 Kasım tarihlerinde Olbia A Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Çekilişlerin başlamasıyla adaylar, Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı asil ve yedek isim listelerinin ne zaman açıklanacağını ve sonuçların nereden sorgulanacağını araştırıyor.
Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 4 Kasım 2026 Çarşamba günü noter huzurunda yapılıyor. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
Çalışma haftada üç günle, günde 7,5 saatle sınırlı. 2026'da her katılım günü için 1.375 TL ödeniyor; bu bir maaş değil, aya göre değişen gün sayısıyla hesaplanan bir tutar. Ayda 14 gün gelen öğrenci 19.250 TL, 10 gün gelen 13.750 TL alıyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini katılım günleri için İŞKUR ödüyor. Program, Antalya merkez kampüsündeki fakülteler, enstitüler, konservatuvar ve idari birimler ile Kemer, Manavgat, Serik, Elmalı, Kumluca, Finike, Korkuteli ve Demre gibi ilçelerdeki meslek yüksekokullarını kapsıyor.