BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA ÖSYM AİS 2026: KPSS Branş Sıralamasına Nasıl, Nereden Bakılır?

Kamu personeli olabilmek için KPSS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarının ardından bu kez branş bazında başarı sıralamalarına odaklandı. 2026 KPSS lisans ve ön lisans sonuçlarını öğrenen adaylar, kendi mezuniyet alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki yerlerini görmek için ÖSYM AİS sistemini takip ediyor. Branş sıralamalarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, eğitim bilgileri ve ilgili puan türleri üzerinden başarı durumlarını inceleyebiliyor. Özellikle kamuya atanma hedefiyle tercih dönemini bekleyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için bu bilgiler önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ancak branş bazında sıralamalar, merkezi yerleştirme sonucunu doğrudan belirleyen bir liste olarak değerlendirilmemeli. Peki, 2026 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir? ÖSYM AİS üzerinden sorgulama işlemi hangi adımlarla yapılır? Mezuniyet alanına göre başarı sırası nasıl görüntülenir? İşte adayların merak ettiği sorgulama ekranı ve işlem adımları…