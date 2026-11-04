BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA ÖSYM AİS 2026: KPSS Branş Sıralamasına Nasıl, Nereden Bakılır?
2026 KPSS branş bazında sıralamalar için bekleyen adayların gözü ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne çevrildi. KPSS lisans ve ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada yer aldıklarını öğrenmek için sorgulama işlemlerini takip etmeye başladı. Branş sıralamaları, adayların yalnızca genel puanlarını değil, aynı eğitim alanından sınava katılan diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını da görmelerine imkan sağlıyor. ÖSYM tarafından erişime açılan sıralama bilgileri, özellikle kamu kurumlarının personel alımlarını takip eden ve tercih dönemine hazırlanan adaylar açısından önem taşıyor. Eğitim bilgileri esas alınarak oluşturulan listelerde adayların mezuniyet alanlarına göre sıralamaları görüntülenebiliyor. Peki, 2026 KPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim adayları kendi alanlarındaki başarı sıralamasını nereden öğrenebilir? ÖSYM AİS ekranına nasıl giriş yapılır? İşte branş bazında sıralama sorgulama işleminin ayrıntıları…
Kamu personeli olabilmek için KPSS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarının ardından bu kez branş bazında başarı sıralamalarına odaklandı. 2026 KPSS lisans ve ön lisans sonuçlarını öğrenen adaylar, kendi mezuniyet alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki yerlerini görmek için ÖSYM AİS sistemini takip ediyor. Branş sıralamalarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, eğitim bilgileri ve ilgili puan türleri üzerinden başarı durumlarını inceleyebiliyor. Özellikle kamuya atanma hedefiyle tercih dönemini bekleyen lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için bu bilgiler önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ancak branş bazında sıralamalar, merkezi yerleştirme sonucunu doğrudan belirleyen bir liste olarak değerlendirilmemeli. Peki, 2026 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir? ÖSYM AİS üzerinden sorgulama işlemi hangi adımlarla yapılır? Mezuniyet alanına göre başarı sırası nasıl görüntülenir? İşte adayların merak ettiği sorgulama ekranı ve işlem adımları…
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI
2026 KPSS lisans ve ön lisans branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı.
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KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?
Branş bazında sıralamalar hazırlanırken adayların ÖSYM sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri esas alınıyor. YÖKSİS üzerinden alınan güncel kayıtlar değerlendirmeye dahil edilirken, sistemde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adaylar için başvuru sırasında bildirilen bilgiler dikkate alınır. Bu nedenle adayların eğitim kayıtlarının güncel olması, branş sıralamalarının doğru değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Branş bazında sıralamalar yayımlandığında sorgulama işlemi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek.