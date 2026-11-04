Harran Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ve kazanan öğrencilerin isim listesi 2026

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA ÖSYM AİS 2026: KPSS Branş Sıralamasına Nasıl, Nereden Bakılır?
2026 KPSS branş bazında sıralamalar için bekleyen adayların gözü ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne çevrildi. KPSS lisans ve ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada yer aldıklarını öğrenmek için sorgulama işlemlerini takip etmeye başladı. Branş sıralamaları, adayların yalnızca genel puanlarını değil, aynı eğitim alanından sınava katılan diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını da görmelerine imkan sağlıyor. ÖSYM tarafından erişime açılan sıralama bilgileri, özellikle kamu kurumlarının personel alımlarını takip eden ve tercih dönemine hazırlanan adaylar açısından önem taşıyor. Eğitim bilgileri esas alınarak oluşturulan listelerde adayların mezuniyet alanlarına göre sıralamaları görüntülenebiliyor. Peki, 2026 KPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim adayları kendi alanlarındaki başarı sıralamasını nereden öğrenebilir? ÖSYM AİS ekranına nasıl giriş yapılır? İşte branş bazında sıralama sorgulama işleminin ayrıntıları…