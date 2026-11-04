



2026 KPSS LİSANS ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 19 Kasım'da ise KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanacak. Adaylar bir yandan da ÖSYM merkezi atama takvimini merak ediyor. Şu an için KPSS-2026/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Yılın ikinci büyük atamasını kapsayan KPSS-2026/2 tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak olup, kadroları içeren tercih kılavuzunun başvuru gününde yayımlanması bekleniyor. İşte KPSS-2026/1 ataması kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tercih kılavuzu taban puanları ile ataması yapılan kurumlar.



