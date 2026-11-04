KPSS atama puanları boş kontenjanlar kadro branş dağılımı ÖSYM atama kılavuzu yayımlandı mı? 2026/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak?
2026 KPSS lisans branş sıralamaları ÖSYM tarafından 4 Kasım'da açıklandı. Adaylar sıralamalarını AİS üzerinden öğrenebilecek. KPSS 2026/2 tercihleri 17 Aralık'ta başlayacak. Branş sıralamaların erişime açılmasıyla birlikte adayların gündeminde KPSS atama süreci, ÖSYM tercih kılavuzu, lisans düzeyindeki boş kontenjanlar, kadro dağılımları ve taban puanlar yer aldı. Kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih tarihleri ile başvuru şartlarının açıklanmasını ve 2026 KPSS lisans merkezi atamalarına ilişkin kontenjanların duyurulmasını yakından takip ediyor. İşte KPSS tercih kılavuzu lisans, ön lisans ve ortaöğretim yerleştirme boş kontenjanları, taban puanları ve tercih detayları.
ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarını 30 Ekim Cuma günü erişime açtı. Adaylar, P93 puanlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek. Sınav sonuçlarının ilanıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS lisans tercih kılavuzuna, kamu kurumlarının boş kontenjan sayılarına ve atama taban puanlarına çevrildi. P3 ve alan puan türlerinde aldıkları netleri öğrenen lisans mezunu adaylar; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Bakanlıklar, KİT'ler ve belediyeler bünyesinde açılacak kadrolara başvuru yapabilmek için ÖSYM’nin Tercih Kılavuzu duyurusunu beklemeye başladı. Tercih sürecinin başlamasıyla adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden boş kontenjan listelerini inceleyerek puanlarına uygun kadro tercihlerini sisteme girebilecekler.
2026 KPSS LİSANS ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 19 Kasım'da ise KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanacak. Adaylar bir yandan da ÖSYM merkezi atama takvimini merak ediyor. Şu an için KPSS-2026/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Yılın ikinci büyük atamasını kapsayan KPSS-2026/2 tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak olup, kadroları içeren tercih kılavuzunun başvuru gününde yayımlanması bekleniyor. İşte KPSS-2026/1 ataması kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tercih kılavuzu taban puanları ile ataması yapılan kurumlar.