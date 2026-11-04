BEÜ İŞKUR Kura Sonuçları: Bitlis Eren Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 505 öğrencinin belirleneceği noter kurası, 4 Kasım 2026 saat 10.00’da başladı. Başvuru yapan öğrenciler, kura sonuçlarıyla birlikte asil ve yedek isim listelerini araştırıyor. BEÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranına ilişkin detaylar merak ediliyor.
Bitlis Eren Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular 26-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversitenin farklı yerleşkelerinde öğrenim gören öğrencileri kapsayan 505 kişilik kontenjan için noter huzurunda kura çekimi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. Bitlis Eren Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı'nın çalışma dönemi 23 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek.
Bitlis Eren Üniversitesi İŞKUR Kura Sonuçları Asil ve Yedek İsim Listesi
Bitlis Eren Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 505 öğrencinin belirleneceği noter kurası 4 Kasım 2026'da saat 10.00'da başladı .Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Bitlis Eren Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
BEÜ İŞKUR 505 kişilik kontenjan hangi yerleşkelere ayrıldı?
Üniversitenin açıkladığı kontenjan dağılımında en yüksek pay 370 öğrenciyle Rahva Yerleşkesine verildi.
Rahva Yerleşkesi: 370 kişi
Hüsrevpaşa Yerleşkesi: 45 kişi
Ahlat Yerleşkesi: 35 kişi
Tatvan Yerleşkesi: 30 kişi
Adilcevaz Yerleşkesi: 20 kişi
Güroymak Yerleşkesi: 5 kişi
Toplam 505 kişilik programda öğrenciler yalnızca kayıtlı oldukları yerleşkenin kontenjanından değerlendirilecek.
BEÜ İŞKUR günlük ücret ne kadar, haftada kaç gün çalışılacak?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak. Haftada en fazla üç gün ve günlük 7,5 saat çalışma uygulanacak.
Buna göre 10 gün katılım sağlayan öğrenci 13.750 TL, 14 gün katılan öğrenci ise 19.250 TL ödeme alabilecek. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.