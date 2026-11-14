Antalya’dan dünyaya açık çağrı: Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak zorunda

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 6’ncı gününde yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

COP31 Alanı’ndaki Mevlana Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, zirvenin başladığı günden bu yana Antalya’da insanlığın yarınlarını ilgilendiren tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen liderler, bakanlar, bilim insanları ve toplumun bütün kesimlerinin aynı sorumluluğun etrafında buluştuğunu vurgulayan COP31 Başkanı Kurum, “Geleceği için, daha güvenli bir dünya bekleyen çocukların sesi, Antalya’dan tüm dünyaya yankılanıyor. Ülke olarak bu büyük buluşmanın ev sahibi olmaktan ve en kıymetlisi insanlığa hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

“PAYLAŞILAN HER FİKİR COP31'İ SONUÇ ODAKLI KILMA ÇABAMIZA DEĞER KATIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde başlayan COP31’de, 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin temsil edildiğini anımsatan COP31 Başkanı Kurum, Liderler Zirvesi’ne 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 lider düzeyinde katılım olduğunu söyledi. İlk hafta yüzlerce bakan, binlerce uzman, akademisyen, yatırımcı, sanatçı ve sivil toplum temsilcisinin Antalya’da bir araya geldiğini kaydeden COP31 Başkanı Kurum, “COP31 yan etkinliklerimizde farklı coğrafyalardan, farklı deneyimlerden gelen seslerle, iklim mücadelesinin sahada, sokakta şekillendiğini bir kez daha gösterdiğimizi düşünüyorum. Paylaşılan her fikir, her öneri, COP31'i daha sonuç odaklı kılma çabamıza değer katıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye’nin ulaştığı kapasiteyi ve milletimizin ortaya koyduğu emeği gösteriyor” dedi.

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“DAHA İLK GÜN GÜNDEMİMİZİ BÜTÜN TARAFLARIN UZLAŞISIYLA KABUL ETTİK”

COP31 sürecini diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine inşa ettiklerini hatırlatan COP31 Başkanı Kurum, ilk hafta diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturduklarını söyledi. Müzakerelerdeki son durumu da paylaşan Kurum, “Değerli dostum Chris Bowen’ın Başkanlığı’nda devam eden müzakerelerde daha ilk gün gündemimizi bütün tarafların uzlaşısıyla kabul ettik. İlk haftanın sonunda çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor. Emisyon azaltım programının devamına, geniş destek bulunuyor. İklim afetlerine uyum, finansman ve adil geçiş başlıklarında ülkelerin görüşleri birbirine yaklaşıyor. Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık. Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle; Antalya’dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız: Verilen sözleri, insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz” dedi.

“ÜLKELERİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI KONULARI ORTAK KARARLARLA SONUÇLANDIRMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Önümüzdeki haftaya ilişkin de gerçekleşecek toplantı ve etkinlikleri anlatan COP31 Başkanı Kurum, şunları söyledi: Şimdi önümüzde müzakereler açısından son derece önemli bir hafta bulunuyor. Gençliği, eğitimi, bilimi, yapay zekayı, yeşil sanayiyi, denizleri ve biyolojik çeşitliliği ele alacağız. Bakanlar düzeyindeki istişarelerimizi yoğunlaştıracak, ülkelerin üzerinde çalıştığı konuları ortak kararlarla sonuçlandırmak için gayret göstereceğiz. Antalya’dan dünyaya çağrımız açık: Gelin, güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanı ihtiyaçlarla, yatırımları çözüm bekleyen meselelerle buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını birlikte koruyalım. Antalya, ülkelerin birbirini dinlediği, güvenin güçlendiği, ortak sorumluluğun somut adımlara dönüştüğü tarihi bir buluşma olarak hatırlansın. Çünkü yarının dünyası, bugünün ortaya koyduğu cesaretle şekillenecek. Türkiye, bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkanlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecek.

“BURADAKİ DURUŞ GAZZE'DEKİ ANNELERİN, BABALARIN ORTAK SESİNİ GÖSTEREBİLMEK ADINA ÖNEMLİYDİ”

COP31 Başkanı Kurum, konuşmasının ardından yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kurum, Anadolu Genel Kurul Salonu’nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı ayakta alkışlaması ve zirvenin en büyük salonuna Gazze isminin verilmesi ile ilgili soruya şu cevabı verdi: Aslında toplantıda ayağa kalkan ben değildim. Hepimizin ortak vicdanıydı. Buradaki duruş Gazze'deki annelerin, babaların, tüm insanlığın ortak sesini gösterebilmek adına çok önemliydi. Bütün salon ayağa kalktı ve orada duygularını ifade etti. Buna bir tepki de diyebilirsiniz, buna Filistin'e destek de diyebilirsiniz, buna orada yapılan zulme karşı sessiz kalmamak da diyebilirsiniz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumun sesi olmuştur. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 konuşmasında Filistin'de yaşanan dramı, Filistin'de yapılan haksızlığı gür bir şekilde dile getirmiştir. Türkiye, hep söylüyoruz, dün de Filistin'in yanındaydı, bugün de yanında, bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Ben böylesi önemli bir organizasyonda Filistin Başbakanı'na söz verdiğim için, onu ülkemizde Antalya'da ağırladığımız için gurur duyuyorum ve Filistin'in haklarını bundan sonra da güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz.

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“ELEKTRİFİKASYON TAAHHÜDÜMÜZLE İLGİLENEN BÜYÜK ÜLKELERİN DESTEKLERİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

COP31 Başkanı Kurum, zirvenin başladığı ilk hafta Eylem Gündemi’nin hangi başlıklarında başarı elde edildiğine yönelik soruyu şöyle cevapladı: İlk olarak elektrifikasyon taahhüdümüzle ilgilenen büyük ülkelerin desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. 170'ten fazla ülkede 45 milyonu aşkın şirketi temsil eden kuruluşlar desteklerini açıklıyor. Şu ana kadar 30'un üzerinde devlet, 100'e yakın özel sektör resmi küresel elektrifikasyon taahhüdüne destek oldu ve olmaya devam ediyor. Yine BRIDGE ve SURFF uygulamasını gündeme koymuştuk. Buna ilişkin de gelen destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. Uygulamanın hızlandırılması adına BRIDGE mekanizmasını önemsediğimizi ilk günden beri ifade ediyorduk. Nepal'deki acı, Nepal'de yaşanan sıkıntılar yerel düzeyde giderilmek zorunda. Dolayısıyla bunları giderebilmek için de SURF uygulaması dediğimiz uygulamayı hayata geçiriyoruz. Üçüncü olarak burada çok önemli anlaşmalar imzalanıyor. Çin'le, diğer ülkelerle bilgi, teknoloji paylaşımı yapılıyor. Yine kalkınma bankaları burada protokollere imza atıyor. Ülkeler, Eylem Gündemi’nin ilerletilmesine ilişkin desteklerini açıklıyor. Yani 5’inci günü geride bıraktığımız noktada oldukça iyi bir ilerleme sağladığımızı ifade etmek isterim.

“İLK HAFTADA 5 TEMEL ALANDA İLERLEME KAYDETTİK”

Ülkelerle görüşmelerde hangi başlıklarda müzakere sağlandığına yönelik soruyu da cevaplayan COP31 Başkanı Kurum, “İlk haftada 5 temel alanda ilerleme kaydettik. Birincisi iklim değişikliğine uyum. İklim değişikliğine uyumda ülkelerin hedeflerinin somut sonuçlara dönüşmesi üzerinde çalışılıyor ve buradan buna ilişkin bir karar çıkacak. İkincisi emisyon azaltımı. Bu işleri yapıyoruz ama emisyon azaltımı noktasında ne elde ettik, ne elde edeceğiz? Ve azaltım çalışma programının 2026 sonrasına ilişkin sürdürülmesine geniş destek olduğunu ifade edebilirim. Üçüncüsü iklim finansmanı. Finansmana ilişkin ilk 5 gündem maddesini kabul ettik. Özellikle Uyum Finansmanı'nın 2035 yılına kadar 3 katına çıkarılması taahhüdünü şu an arkadaşlarımız ele alıyor. Bu konuda da ilerleme sağlanması noktasındaki çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

“ADİL GEÇİŞ MEKANİZMASININ HAYATA GEÇİLMESİ KONUSUNDA DA GÖRÜŞLER BİRBİRİNE YAKINLAŞIYOR “

Verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Kurum, “Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba’nın yüzde 19’u sular altında kalacak. Eğer tedbir alınmazsa Tuvalu yok olacak. O yüzden tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir. Bu bir mecburiyettir, tercih değil. Ve COP Başkanlığı olarak biz bu duruşu sonuna kadar sergileyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Yine adil geçiş mekanizmasının hayata geçilmesi konusunda da görüşler birbirine yakınlaşıyor” diye konuştu.

‘BİZ YENİ BİR TAAHHÜT BEKLEMİYORUZ, MEVCUTLARI GERÇEKLEŞTİRİN’ İSTİYORUZ

COP31 Başkanı Kurum, iklim finansmanı noktasında belirlenen hedeflere ulaşılması ile ilgili soruya da şu cevabı verdi: Şu an ortaya koyulan devlet ve özel sektörün de içinde olduğu 1.3 trilyon doların yetersiz olduğunu söylüyor. Yani 1,5 derece hedefimiz doğrusunda daha fazla kaynak, daha fazla enerji, daha fazla irade ortaya koymamız gerektiğini tüm bilim insanları ifade ediyor. Gelinen noktada biz daha 1.3 trilyon doları da yakalayabilmiş değiliz. Yani Bakü'de, Belem'de ortaya koyulan finans hedefleri hala yakalanmış değil. O yüzden diyoruz ki ‘Biz yeni bir taahhüt beklemiyoruz, ama mevcut taahhütleri gerçekleştirin’ istiyoruz. Tüm dünya ülkelerine yaptığımız çağrı budur. Bu konuda 1.3 trilyon dolarla, İklim Uygulama Köprüsüyle, SURFF’le, uygulama hızlandırıcısıyla o kaynağı çok daha verimli kullanabileceğimizi değerlendiriyoruz. O yüzden İklim Uygulama Köprüsü’nü hayata geçirdik. SURFF mekanizması yereldeki hızı, aksiyonu hızlandıracak bir mekanizma olacak.

“YAŞANABİLECEK BİR DÜNYA KALMADIKTAN SONRA SAVUNMA HARCAMASINI ARTIRMANIN BİR ANLAMI KALMIYOR”

COP31 Başkanı Kurum, bugüne kadar sıkça dile getirdiği iklim finansmanı ile ülkelerin NATO savunma bütçesini karşılaştıran yaklaşımını hatırlattı: Belki hepimiz bu konunun farkındayız. Bu çerçevede liderler ülkemize geldiğinde buradaki farkındalığı artırdık mı? Evet artırdık. Ama dünyanın her yerinde artırmamız lazım. Dünyanın her yerindeki insanlığa buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bu güçlü sesi yükseltelim. Gelin hep birlikte hükümetlere, devletlere bu çağrıda bulunalım. Hep söylüyorum. Ülkeler savunma harcamalarını arttırıyorlar. Ama yaşanabilecek bir dünya kalmadıktan sonra savunma harcamasını artırmanın da bir anlamı kalmıyor. Gelinen süreçte ilerleme güzel.

“COP31’ DE GENÇLERLE HAREKET ETMEK ÜZERE BİR BAKIŞ ORTAYA KOYDUK”

İklim değişikliğinden en çok etkilenen kişilerden birinin de çocuklar olduğuna dikkat çeken COP31 Başkanı Kurum, şöyle devam etti: Bugün gençlik günü, gençlerimizin günü ve zannedersem ilk defa böyle bir Eylem Gündemi’nde gençler konu oldu. COP31’de gençlerin gelecekle ilgili düşüncelerini, beklentilerini almak ve sürecin her aşamasında, gençlerle birlikte hareket etmek üzere bir bakış ortaya koyduk. İstiyoruz ki gençlerimiz daha güzel bir dünyada yaşasın. İstiyoruz ki onlara güzel bir miras bırakalım. Bu dünyadaki her çocuğun hakkı. Nijerya’daki de, Gazze’deki de, Sudan’daki de, Nepal'deki de bunu sonuna kadar hak ediyor. O yüzden bize düşen sorumluluk onlar için daha güzel bir gelecek hazırlayabilme sorumluluğudur. Bu alanda yeni beceriler ve iş geliştirme kapasitesinin geliştirilmesi noktasında da irade ortaya koyduk.

“ELEKTRİFİKASYONU İLERLETTİĞİMİZDE FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞI HIZLANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Fosil yakıt kullanımının azaltılmasında elektrifikasyonun arttırılması gerektiğinin altını çizen COP31 Başkanı Kurum, “Biliyorsunuz fosil yakıtlardan hakkaniyetli, adaletli bir biçimde uzaklaşılmasına yönelik bir karar mevcut. Bu kararın yürütülmesinde COP31 Başkanlığı olarak yapacağımız daha önce açıklamıştık. Yine aynı noktadayız. Ama aslolan bu kararlılığa ilişkin ne yaptık? İyi niyet temennisinde bulunabiliriz, güzel sözler söyleyebiliriz. Güzel vaatler de verebiliriz. Ama bir şey yapmadıktan sonra bunların hiçbir anlamı yok. O yüzden elektrifikasyon konusu çok önemli. Elektrifikasyonu ilerleteceğiz. İlerlettiğimiz zaman fosil yakıtlardan çıkışı hızlandırmış olacağız. Fosil yakıtların kullanımını azaltmış olacağız. Dünyayı temiz enerji dönüşümüne teşvik etmiş olacağız. Buraya odaklanmanızı istiyorum. Lafzı sözlerden, boş vaatlerden daha ziyade gerçekleri görmemizin zamanı geldi” diye konuştu.

“EYLEM GÜNDEMİ’NDE GENÇLER KARAR ALICI POZİSYONDALAR”

COP31 Başkanı Kurum, Birleşik Krallık’tan gelen bir öğrencinin “10 bin öğrenciyi temsil ediyorum. Gençlerin bu istişarelerde kendilerine hükümetlerin aldığı kararlarda rol verilmesini nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: Gençler COP31 sürecinin her aşamasında var. Eylem Gündemi içerisinde gençler var. Yani gençler sürece katılım sağladılar. Karar alıcı pozisyondalar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve aslolan bugünkü etkinlikle birlikte gençlerin bizden ne beklediğini de tüm dünyaya duyurmaktı. Tüm dünyanın bu noktada farkındalığını bu alana çekmekti. Gençler belki hiç tanıyamayacağımız çocukların hayatını değiştirebilmek adına bizler bir irade koyuyoruz. Ve istiyoruz ki gerçekten dünya değişsin. Haksızlıklara karşı, yapılan zulümlere karşı, adaletsizliğe karşı değişsin istiyoruz. Bunu gençlerle birlikte başarabiliriz. Gençlerle birlikte bu iradeyi ortaya koyabiliriz. İlk kez İklim Elçileri programı başlattık. Burada gönüllerimizin tamamı, gençlerden, İklim Elçilerinden. Yani hepsi size yön veriyor. Kararlarda yardımcı olmaya çalışıyor. Bu noktada hem bugün hem de bundan sonraki süreçte gençlerimiz ve gençlerimizin talepleri dikkate alınacak.

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