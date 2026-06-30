Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuat Sezgin'i vefatının 8. yılında andı: Önemli bir miras bıraktı

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaya koyduğu büyük vizyonla, yaptığı çalışmalarla, müellifi olduğu eserlerle bilimde ve teknolojide bizlere çok önemli bir miras bırakan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 8'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.