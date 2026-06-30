Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuat Sezgin'i vefatının 8. yılında andı: Önemli bir miras bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Prof. Dr. Fuat Sezgin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı. Sezgin'in bilim ve teknoloji alanında ortaya koyduğu çalışmalarla önemli bir miras bıraktığını vurgulayan Erdoğan, "Hocamızı ebediyete irtihalinin 8'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaya koyduğu büyük vizyonla, yaptığı çalışmalarla, müellifi olduğu eserlerle bilimde ve teknolojide bizlere çok önemli bir miras bırakan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 8'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
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