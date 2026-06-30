Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Marta Kos ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
#cumhurbaşkanı erdoğan
#erdoğan
#kaja kallas
#beştepe