Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile görüştü: 'Transatlantik bağ' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Avrupa’nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve “Transatlantik Bağın” muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.