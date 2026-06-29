Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile görüştü: 'Transatlantik bağ' vurgusu

Friedrich Merz - Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Avrupa'nın savunmasını güçlendirmesi ve transatlantik bağların korunmasına yönelik güçlü irade ortaya konmasını beklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı
Friedrich Merz
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair şu açıklama yapıldı;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğimizi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmemizin önemli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Avrupa’nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve “Transatlantik Bağın” muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştığımızı belirtti.
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