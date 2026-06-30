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Kabine toplanıyor: Gözler Beştepe'de kritik başlıklar masada

Kabine toplanıyor: Gözler Beştepe'de kritik başlıklar masada

09:5330/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi Kabine Toplantısı'nın öncelikli gündemi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine'si bugün toplanıyor. Kabine'nin en önemli gündemi 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi olacak.

32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

En önemli gündem NATO Zirvesi

Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

Memur ve emekli maaşlarına Temmuz zammı da gündemde olacak

Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında.

Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.



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