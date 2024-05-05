Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

Esnaf kredisi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni esnaf destek paketinin şartları ve detayları belli oldu. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak kredinin limiti 300 bin liraya yükseltildi. 500 bin TL üst limitli esnaf kredisine Esnaf ve sanatkarlar Odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilmektedir. Peki, esnaf kredisi başvuru şartları neler olacak? Nereden ve nasıl başvuru yapılabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler