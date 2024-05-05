Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşının mayıs ayı ödemeleri merak ediliyor. Evde bakım maaşları illere göre farklılık gösteriyor. Peki Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama)
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi.
E-DEVLET BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.