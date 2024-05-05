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Evde bakım maaşı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelliler ve ailelerine ekonomik destek vermek amacıyla ödenen evde bakım maaşının hesaplara yatacağı tarih için gözler resmi açıklamada. Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

13:11 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?
Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşının mayıs ayı ödemeleri merak ediliyor. Evde bakım maaşları illere göre farklılık gösteriyor. Peki Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama)

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi.

E-DEVLET BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

THY Emlak Konut Arnavutköy konut kurası çekildi: İşte Yenişehir 1+1, 2+1, 3+1 projesi kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

THY Emlak Konut kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. THY-Emlak Konut Yenişehir Evleri kapsamında kura çekilişi yapıldı. THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarına göre, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan konutlar için toplam 1.700 kişi hak sahibi belli belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi kura çekimi 4 Mayıs itibariyle başladı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları nasıl nereden canlı izlenecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, THY Emlak Konut projesi kura sonuçları isim listesi sorgulama hakkında bilgiler...


#evde bakım maaşı
#Evde bakım maaşı yatan iller
#e-Devlet
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