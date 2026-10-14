MEBBİS GİRİŞ LİNKİ: MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?

MEBBİS giriş ekranı üzerinden eğitimle ilgili birçok işlemi gerçekleştirmek için öğretmenlerimiz mebbis.gov.tr adresindeki MEBBİS giriş ekranı nı kullanmaktadır. E-Devlet şifresi yle kolayca sisteme giriş yapan öğretmenler, bu platform sayesinde not girişinden ders planlarına, sınav sonuçlarından öğrenci takibine kadar birçok işlemi online olarak yapabilmektedir. MEBBİS Öğretmen Girişi ile eğitim süreçleri daha da kolaylaşırken, öğretmenlerimiz öğrencilerine daha etkin bir şekilde ulaşabilmektedir.

MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın dijital yönetim sistemidir. Eğitimle ilgili çeşitli süreçlerin ve verilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlar. Öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler gibi çeşitli kullanıcı gruplarına hizmet veren bu sistem aracılığıyla notlar, devamsızlık bilgileri, personel kayıtları, sınav sonuçları gibi birçok veri dijital olarak takip edilir. MEBBİS, eğitimdeki süreçlerin daha şeffaf, verimli ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini amaçlar. Bu sistem sayesinde, öğretmen atamaları, e-okul işlemleri, personel yönetimi, ders programları, sınav sonuçları, öğrenci devamsızlık kayıtları gibi birçok işlem elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

MEBBİS giriş ekranı , okulların ve öğrencilerin bilgilerinin tek bir merkezde toplanmasını ve bu bilgilerin kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ve MEBBİS öğretmen girişi sayesinde eğitim-öğretimde rolü olan birçok kişi; öğretmen, müdür, idari personel, öğrenci ve veliler sisteme giriş yapabiliyor. Bunun için ilk olarak mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi yeterli olacaktır. Belirlenen kullanıcı adı, şifre, güvenlik kodu gibi bilgiler sonrası sisteme ulaşılabilir.

UZMAN ÖĞRETEN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru işlemleri 25 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

MEBBİS nedir?

MEBBİS , Türkiye'deki tüm okullarda kullanılmaktadır. MEBBİS, öğrencilerin, öğretmenlerin, veliler ve okul yöneticilerinin okulların işleyişi hakkında bilgi almalarını ve işlemler yapmalarını sağlamaktadır.

MEBBİS ( Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri ), Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir.

Öğretmenler için profesyonel gelişim, seminer ve kurs kayıtları gibi işlemleri içerirken, eğitim yöneticileri için kurumların yönetimi, eğitim istatistikleri ve performans değerlendirme gibi fonksiyonları barındırır. Sistem, eğitim alanındaki iş ve işlemlerin hızlandırılmasına, şeffaflığın artırılmasına ve kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak tanır. MEBBİS, Türkiye'deki eğitim ekosisteminde dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır.

MEBBİS, aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır:

Kayıt ve Nakil Modülü : Bu modül, öğrencilerin okula kayıtlarını, nakillerini ve mezuniyet işlemlerini gerçekleştirir.

Ders İşlemleri Modülü : Bu modül, öğrencilerin ders kayıtlarını, ders notlarını ve karnelerini oluşturur.

Personel İşlemleri Modülü : Bu modül, öğretmenlerin ve diğer personelin bilgilerini yönetir.

İstatistik Modülü : Bu modül, eğitim sistemine ilişkin istatistikleri oluşturur.

Raporlama Modülü : Bu modül, eğitim sistemine ilişkin raporlar oluşturur.

MEBBİS de hangi işlemler yapılır?

MEBBİS üzerinden hangi işlemler yapılıyor? MEBBİS giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki işlemler yapabilirsiniz:

Öğrenci kayıtları Ders kayıtları Not girişleri Sınav sonuçları Devamsızlık takibi Disiplin işlemleri Belge işlemleri Personel işlemleri Okulların fiziksel ve mali durumu Okulların eğitim-öğretim faaliyetleri

MEBBİS, Türkiye'deki eğitim sisteminin daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

MEBBİS giriş

MEBBİS'e giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:

MEBBİS web sitesini açın.

"Kullanıcı Girişi" sayfasına gidin.

TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.

"Giriş" butonuna tıklayın.

MEBBİS, Türkiye'deki tüm okullarda kullanılmaktadır. MEBBİS, öğrencilerin, öğretmenlerin, veliler ve okul yöneticilerinin okulların işleyişi hakkında bilgi almalarını ve işlemler yapmalarını sağlamaktadır.

MEBBİS giriş şifresi nasıl alınır?

Kişinin Cep Telefonu Değişmediyse MEBBİS Ana Sayfasında (https://mebbis.meb.gov.tr) Şifremi Unuttum linkine tıklayarak Kişi kendisine yeni şifre oluşturacaktır. Kişi e-devlet şifresini bilmiyorsa, Kurumuna dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

MEBBİS giriş şifresi unuttum

MEBBİS, Türkiye'deki eğitim sisteminin daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

MEBBİS giriş şifresini unuttuysanız, aşağıdaki adımları takip edin:

MEBBİS web sitesini açın.

" Şifremi Unuttum " bağlantısına tıklayın.

TC kimlik numaranızı girin.

" Gönder " butonuna tıklayın.

MEBBİS, TC kimlik numaranıza ait şifrenizi e-posta adresinize gönderecektir.

Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.

MEBBİS giriş e-devlet

E Devlet üzerinden MEBBİS girişi yapılabilmekte. E-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

MEBBİS 'e e-devlet üzerinden giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:

e-devlet web sitesini açın.

TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.

Ana sayfanın solundaki arama kutusuna "MEBBİS" yazın.

"MEBBİS" arama sonucunu seçin.

"Giriş Yap" butonuna tıklayın.

Mebbis'ten e okula girilir mi?

MEBBİS öğretmen giriş sayfası ile e-yatırım, personel, halk eğitim, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları, e-akademi, e-yurt, e-burs gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

MEBBİS ve e-okul, Türkiye'deki eğitim sisteminin dijitalleşmesinde önemli bir rol oynayan iki platformdur. MEBBİS, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin kısaltmasıdır ve tüm okulların ve öğretmenlerin kullanabileceği bir platformdur. e-okul ise, öğrencilerin ve velilerin kullanabileceği bir platformdur.

MEBBİS öğretmen girişi

MEBBİS'e giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) web sitesini açın.

" Kullanıcı Girişi " sayfasına gidin.

TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.

" Giriş " butonuna tıklayın.

E-Devlet üzerinden MEBBİS'e nasıl girilir?

Mebbis sistemine E-devlet şifresi ile de giriş yapmak mümkündür. Bu durumda e-devlet portalına kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra arama menüsünde Mebbis yazarak ilgili sayfaya güvenle giriş yapmak söz konusu olmaktadır.

e-Okul şifresi ile MEBBİS şifresi aynı mı?

E-okul giriş işlemi ise kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra gerçekleştiriliyor. Öte yandan velilerde E-okul VBS üzerinden öğrencilerin not durumu ve devamsızlıklarını sorgulayabiliyor. MEB tarafından alınan karar ile bugünden itibaren E-okul ve ona bağlı platformlar MEBBİS çatısı altında birleşiyor.

MEBBİS eş durumu başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

MEBBİS eş durumu (özgür grubu) başvuru sonuçları

Eş durumu tayini, öğretmenlerin eşlerinin görev yaptığı illere tayin edilmelerini sağlayan bir haktır. Eş durumu tayini için, öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Eşlerinin bir kamu kurumunda çalışıyor olması

Eşlerinin görev yaptığı ilin, öğretmenin görev yaptığı ilden farklı olması

Eşlerinin görev yaptığı ilin, öğretmenin atanmak istediği il olması

Eş durumu tayinine başvurmak için, öğretmenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekir:

Eşlerinin görev yaptığı kurumdan alınmış bir belge Eşlerinin görev yaptığı ilin nüfus müdürlüğünden alınmış bir belge Öğretmenin görev yaptığı ilin nüfus müdürlüğünden alınmış bir belge Öğretmenin özgeçmişi Öğretmenin sağlık raporu Öğretmenin adli sicil kaydı

Eş durumu tayinine yapılan başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Başvurular, öğretmenlerin hizmet puanları, eşlerinin görev yaptığı illerin ihtiyaç durumu ve diğer kriterlere göre değerlendirilir. Eş durumu tayinine hak kazanan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvimde atanırlar.

Eş durumu tayini, öğretmenlerin aile hayatlarını düzene sokmalarına ve eşlerinin yanında olmalarını sağlamaya yardımcı olan bir haktır. Eş durumu tayini, öğretmenlerin motivasyonlarını artırmaya ve eğitim kalitesini yükseltmeye yardımcı olmaktadır.

Okul MEBBİS şifresi nasıl alınır?

Kişinin Cep Telefonu Değişmediyse MEBBİS Ana Sayfasında (https://mebbis.meb.gov.tr) Şifremi Unuttum linkine tıklayarak Kişi kendisine yeni şifre oluşturacaktır. Kişi e-devlet şifresini bilmiyorsa, Kurumuna dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

E okul Ortalama Hesaplama

Ortalama hesaplama işlemleri için öğrenci ya da velilerin ders notlarını bilmesi yeterlidir. E okul sisteminde öğrencilerin dönem içerisindeki başarı durumları takip edilebildiği için e okul ortalama hesaplama işlemlerinin de kolay bir şekilde yapılabilmesi mümkündür.

MEBBİS Modülleri

DEVLET KURUMLARI MODÜLÜ

Devlet Kurumları Modülü ile Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.

MEİS modülü

Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

İlgili Birim(ler):

Strateji Geliştirme Başkanlığı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MODÜLÜ

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların, kurum açma, kurum kapatma, kurum bilgileri güncelleme ve personel çalışma izin onayı vb işlemleri yapmalarını sağlayan modül.

İlgili Birim(ler):

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

e-personel modülü

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm personellerin Özlük bilgilerini tutar ve personeli ilgilendiren tüm modüllere bilgi akışı sağlar.

İlgili Birim(ler):

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

e-Sınav projesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın vatandaşa ulaşan ve işlemlerde kolaylık ve hız sağlayan projelerinden biri olan bu proje ile klasik sınavlarda soru hazırlama, kitapçık basımı, cevapların toplanması, değerlendirmesi ve sonuçların duyurulmasındaki zaman kayıpları ile basım, taşıma, optik değerlendirme gibi masrafların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kontenjan olması durumunda aday yılda 4 ya da 5 defa yapılan sınavları beklemeden sınava girme şartlarını taşıdığı anda oturumlara yerleştirilmektedir.

MEBBİS'in başlıca özellikleri neler?

MEBBİS'in başlıca özellikleri şunlardır:

Tek merkezden yönetim : MEBBİS, eğitim sisteminin tüm bilgilerini tek bir merkezde toplar. Bu, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin işlerini kolaylaştırır.

Veri güvenliği : MEBBİS, eğitim bilgilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

Açık uçlu ve esnek tasarım : MEBBİS, eğitim sisteminin değişen ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir

MEB iller arası ikinci tayin başvurusu ne zaman?

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Özgün

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