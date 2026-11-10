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Çinli şirketlere yatırım çağrısı

04:00, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Han Zheng, Cevdet Yılmaz, Ömer Bolat, Fatih Kacır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çinli şirketlere Türkiye’deki yatırımlarını artırma çağrısı yaptı. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerini öncelikli iş birliği alanları arasında gösteren Yılmaz, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu" Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi iş birliğinde İstanbul'da düzenlendi. İş birliği ve yatırım konularının öne çıktığı etkinliğe, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng’in yanı sıra çok sayıda Çinli yetkili de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada yaptığı konuşmada, "Özellikle yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, akıllı üretim, çevre teknolojileri ve sürdürülebilir altyapı alanlarında iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz. Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

ENERJİDE ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI VAR

Cevdet Yılmaz, finans alanında Çin ile Türkiye'nin imkanlarının bir araya gelmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu: "Özellikle yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, akıllı üretim, çevre teknolojileri ve sürdürülebilir altyapı alanlarında iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz. Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını memnuniyetle karşılıyoruz."

Yılmaz, "2026 yılında ihracatımızda yüzde 49'a yakın bir artış olmasına rağmen ihracatımız hâlâ rakamlar olarak oldukça sınırlı düzeylerdedir. Bu tablo karşısında bir anlaşmazlık söz konusu değil, ortak bir çaba gerektiren yapısal bir mesele var. Bu ortak çabayı da iki ülke olarak göstereceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

İFM'DEKİ YERİNİZİ ALIN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’deki yabancı yatırımcı şirketler noktasında Çinli işletmelerin de daha fazla yer almasını beklediklerini kaydederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başlattığı "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı"nın doğrudan yeşil kalkınma odaklı alanlara ayrıldığını aktardı. Küresel yatırım merkezi konumumuzu güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın yatırımcılara sunulan fırsatları ortaya koyduğunu belirten Bolat, "Çinli firmaları geçen haziran başında açıklanan uluslararası ticaret ve yatırım şirketlerini Türkiye'ye çekmeyi amaçlayan teşvik paketinden yararlanmaya ve bölgesel operasyonları için İstanbul Finans Merkezi'nde yerlerini almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YEŞİL TEKNOLOJİDE ORTAKLIK MÜMKÜN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin markalarının yeşil teknolojilerdeki başarılarını takdir ettiklerini belirterek, "Çinli dostlarımızla, katma değer odaklı projeleri hayata geçirmeye hazırız. Yeni enerjili araçlar, mobilite teknolojileri ve güneş enerjisi gibi alanlarda iş birliğimizi güçlendirebiliriz" dedi.


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Başlıklar :Yatırımekonomipolitika
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Çinli şirketlere yatırım çağrısı
Han Zheng, Cevdet Yılmaz, Ömer Bolat, Fatih Kacır.
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