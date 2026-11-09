En düşük emekli maaşları ve emeklilerin alım gücüne yönelik tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan son dakika açıklaması geldi. TV programcısı ve gazeteci Sinan Burhan, Ankara kulislerini hareketlendiren kritik görüşmenin detaylarını canlı yayında paylaştı.
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Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları değerlendiren Sinan Burhan, düzenlemenin sadece enflasyon farkından ibaret olmayacağını dile getirdi. Konunun en üst düzeyde ele alındığını vurgulayan Burhan, sözlerini şu şekilde tamamladı:
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