17:32, 13/10/2026, Salı
Sinop'ta balıkçıların palamut mesaisi havadan görüntülendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde Karadenizli balıkçıların palamut avı devam ediyor. Küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla limana dönerken av mesaileri dronla görüntülendi.
“VİRA BİSMİLLAH” DİYEREK DENİZE AÇILDILAR
1 Eylül'de av sezonunu açarak
“Vira bismillah”diyen balıkçılar, geçimlerini denizden sağlamak için mesailerini sürdürüyor. Türkeli ilçesinde küçük tekneleriyle limandan ayrılan balıkçılar, avladıkları palamutlarla yeniden kıyıya ulaşıyor.
KASALAR DOLUSU PALAMUT TEZGAHLARA ULAŞIYOR
Denizde avlanan palamutlar, balıkçıların limana dönüşünün ardından kasalarla karaya taşınıyor. Kasalar dolusu palamut, Türkeli başta olmak üzere ilçe ve kent genelindeki balık tezgahlarında tüketiciyle buluşuyor.
Balıkçıların Karadeniz'deki palamut avı mesaisi dronla kaydedildi.
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