Sinop'ta balıkçıların palamut mesaisi havadan görüntülendi

Milli Hızlı Tren’in ikinci seti raylara hazırlanıyor

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren projesinde üretim çalışmaları sürüyor. İlk setin testleri devam ederken ikinci tren setinin üretiminde de önemli aşama kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ikinci seti adım adım raylara hazırladıklarını belirterek, 2027 ve 2028 yıllarında 7’şer olmak üzere toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip trenlerin işletme hızı saatte 225 kilometre olacak. İlk setin testlerinde ise dinamik seyir emniyeti kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaşıldı. Trenlerin kritik sistemlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi de ASELSAN işbirliğiyle yerli olarak geliştiriliyor.