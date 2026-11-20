Çocukluk çağında karın içerisinde görülen kanser türlerinden Wilms tümörü ve nöroblastom konusunda anne-babaları uyaran Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Şenel, ateş ve karında şişlik gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Böbreklerde görülen Wilms tümörü ile böbrek üstü bezleri ve sempatik sinir sistemi dokularında meydana gelen nöroblastomlar, çocukluk çağında sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor.

Daviva Avcılar Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Şenel, bu tümör türleri hakkında bilgi verirken, "Wilms tümörü ve nöroblastom aslında sık olarak aynı bölgede görüldüğü için birbirleriyle karışabilir. Bunlar doğuştan olan hücrelerden gelişen tümörlerdir ama bu iki tümör farklı dokulardan gelişirler. Wilms tümörü böbreklere yerleşirken, nöroblastom böbrek üstü bezlerinde en sık olmak üzere periferik sinir sisteminin birçok yerinde gözükebilir ama en sık böbrek üstü bezinde görülür" dedi.

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Tümörler doğuştan gelen hücrelerden gelişiyor

Doç. Dr. Şenel, "Çocukluk çağı tümörleri daha çok doğuştan olan ilkel hücrelerden gelişen tümörlerdir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Nöroblastom daha çok nöroblastom dediğimiz konjenital sinir sistemi kökenli hücrelerden gelişirken, Wilms tümörleri (nefroblastom) embriyonel kökenli böbrek dokusunu oluşturan anne karnındaki embriyolojik dokulardan gelişir. Beraberinde genetik bir altyapı da olabilir. Bu tümöre başka hastalıklar da eşlik edebilir. Tek başlarına görüldükleri gibi başka anomalilerle beraber de görülme olasılığı çok sıktır"

Nöroblastom bir yaşın altında bile görülebiliyor

Şenel, her iki kanser türünün de 5 yaş altı çocuklarda sık görülen solid tümör olduğunu söyleyerek, "Genelde 5 yaş üstünde daha nadir gözükürler. Nöroblastom 1 yaşın altındaki çocuklarda bile gözükebilir. Yani doğuştan bile olabilecek bir tümördür. İkisinin de en sık karşılaştığımız yaş aralığı 0-5 yaştır" dedi.

Wilms tümörlerinde tanı gecikebiliyor

Bu kanserlerin belirtilerine değinen Şenel, nöroblastom belirtilerini şöyle anlattı: "Nöroblastomun kendi salgıladığı birtakım hormonlar olduğu için daha erken bulgular verir. Çocukta terleme, ateş basması, kilo kaybı, karın ağrısı, ishal gibi semptomları daha erken gösterir. Bunun sonucunda da tümöre bağlı tanı daha erken konur."

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Wilms tümörünün belirtilerini ise "Wilms tümörü böbrekten köken aldığı ve nöroblastom gibi birtakım markerlar salgılamadığı için semptomları daha geç ortaya çıkar. Genelde karında bir şişlik, idrar yollarında birtakım semptomlar, bazen de varikosel dediğimiz yumurtalıktaki damarların genişlemesi şeklinde karşımıza çıkabilir. O yüzden nöroblastoma daha erken tanı koymak mümkün olabilirken, Wilms tümörlerinde tanı gecikebilir" diyerek anlattı Şenel.

Şenel, erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığını hatırlatırken, son teknolojilerle birlikte tedavide başarı oranının çok yüksek olduğunu ifade etti.

Tedavide cerrahinin yanında kemoterapi, bazen ışın tedavisi de denilen radyoterapi veya bağışıklık sistemini güçlendiren immünoterapi uyguladıklarını söyleyen Şenel, nöroblastomda bunlara ek olarak kemik iliği naklinin tedavide kullanılabildiğini kaydetti.

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Anne-babalara pediatri doktoruna başvurma çağrısı

Ebeveynlere uyarıda bulunan ve bazı belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Şenel, sözlerini "Anne-babalar, çocuklarının karnında şişlik ve ateş gibi semptomları önemseyerek en yakın pediatri doktoruna başvurmalı. Bu iki hastalık da çok erken yaşta, çok kolay bir ultrasonla hatta bir muayene ile tanısı koyulabilecek hastalıklar. Erken tedavi bu hastalıklardaki başarı oranımızı çok yükseltmektedir" diyerek noktaladı.

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