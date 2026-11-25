Kızılırmak Deltası'nda kum kuşları dalgaların arasında av peşinde

Samsun Kızılırmak Deltası kıyılarında, dalgaların oluşturduğu hareketlilikle midye ve solucan arayan kum kuşlarının avlanma anları, renkli görüntülere sahne oldu. Aralarında ak kumkuşu, halkalı cılıbıt, akça cılıbıt ve gümüş yağmurcun gibi türlerin yer aldığı kıyılarda, denizin taşıdığı besinler, bu küçük kuşlar için hayati önem taşıyor.