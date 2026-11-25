Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı, Samsun’un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı
Kavak’ın Doruk ve Toptepe mevkilerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ağaçların dallarına tutunan kar, özellikle bölgede kış manzaraları oluşturdu.
Bölge beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı doğanın görünümünü de değiştirdi.
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