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MotoGP'nin son şampiyonu İspanyol pilot Marc Marquez, bu hafta sonu koşulacak Valensiya Grand Prix'sinin ardından emekli olacağını açıkladı.

MotoGP'den teşekkür paylaşımı

MotoGP'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Teşekkürler, Marc. 8 kez MotoGP dünya şampiyonu olan Marc Marquez emekli olduğunu açıkladı."

Sezonun 22. ve son yarışı olan Valensiya Grand Prix'si, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek.

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Ducati Lenovo'nun İspanyol pilotu Marquez, geçen hafta kariyerinin 8. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Fılıpe Amorım AFP Ducati Lenovo takım tulumuyla pist kenarında yürüyen pilot, Valensiya Grand Prix'si ile MotoGP kariyerini noktalayacağını açıkladı.

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