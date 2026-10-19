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Halk TV’yi İzmir Büyükşehir fonlamış

Halk TV’yi İzmir Büyükşehir fonlamış

Burak Doğan
04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Halk TV’yi İzmir Büyükşehir fonlamış
Cafer Mahiroğlu.

Cafer Mahiroğlu, sahibi olduğu Halk TV’yi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden rüşvetle aldığı ihalelerle fonladı. Sistem şöyle işledi: Mahiroğlu, iki ayrı şirketi olan Yusuf Yadoğlu’nu araç bakım-onarım ihalesine girmeye ikna etti. İlişkilerini kullanarak işi aldırdı. Kurduğu BUSTECH firmasıyla da ortak oldu. MASAK, Halk TV’ye İzmir’den değişik tarihlerde 736 milyon 288 bin TL para transfer edildiğini tespit etti.

Firari Cafer Mahiroğlu’nun sahibi olduğu Halk TV’yi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden rüşvetle aldığı ihalelerle fonladığı ortaya çıktı. “Rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahiroğlu’nun tutuklanmasına yönelik mahkemeye sevk yazısında dikkat çeken bilgiler yer aldı.

İŞ GARANTİSİYLE ŞİRKET KURDURDU

Yazıda, Mahiroğlu’nun kendisine yakın isimlere, “BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.” adlı bir şirket kurdurduğu, bu şirket aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler alarak haksız kazanç sağladığı belirtildi. Yazıya göre çark şöyle işledi: Mahiroğlu, iki ayrı şirketi olan Yusuf Yadoğlu’nu “çok kârlı iş” dediği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin araç bakım-onarım işine girmeye ikna etti. Mahiroğlu, Yadoğlu’na ilişkilerini kullanarak belediyeye bağlı İZSU ve Makine Onarım Daire Başkanlığı'ndan ihale aldırmayı ve hak ediş ücretlerini zamanında, eksiksiz şekilde almayı taahhüt etti.

ÖDEMESİNİ TIKIR TIKIR ALDI

Buna karşılık, aldırdığı ihalelere kendisine kurdurduğu BUSTECH firmasını alt işveren olarak ortak ettirdi. Yadoğlu’nun beyanları, ihale ve MASAK verileri de bu çarkı doğruladı. Belediyeye iş yapan diğer firmalar hak edişlerini alamazken bu şirketler ödemelerini rahatça aldı. Mahiroğlu, işlerini yürütürken rüşvet vermeyi de ihmal etmedi. Yazıya göre dosya kapsamındaki gizli tanık, ihaleleri belirleyen isim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım Daire Başkanı şüpheli Murat Koçak’a milyonlarca lira rüşvet verildiğini anlattı.

736 MİLYON TL PARA TRANSFERİ

Mahiroğlu’nun bilgisi ve yönlendirmesi dâhilinde Koçak’a, Makine İkmal Onarım Daire Başkanlığı yönetim binasının garajında parça parça 450 bin 500 avro (25,1 milyon TL) rüşvet ödendi. Ayrıca bu rüşvet karşılığında ihale bedellerinin üzerinde, fahiş fiyatlarla ödemeler alındı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Murat Koçak, rüşvet aldığını kabul etti. Bu yollarla elde edilen gelirler, Mahiroğlu’nun diğer şirketlerine aktarıldı. Bu şirketler arasında Halk TV ve Halk Radyo da vardı. MASAK verilerine göre Halk TV’ye değişik tarihlerde 736 milyon 288 bin TL para transfer edildi.


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Başlıklar :halk tvCafer Mahiroğluİzmir Büyükşehir Belediyesi
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