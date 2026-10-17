İstanbul'da duruşma salonunda çekilen görüntüleri paylaşanlara soruşturma

Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı eğitim ve sınavlara iki gün ara verildi

İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimlere, E-Sınav merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ve Halk Eğitim Merkezlerinde yüz yüze eğitimlere iki gün ara verildi.