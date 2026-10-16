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Savunma yapan İmamoğlu: Bayılıyorum buna ya ‘İstiklal Marşı’nı benim için yazdı’ diyorum

Savunma yapan İmamoğlu: Bayılıyorum buna ya ‘İstiklal Marşı’nı benim için yazdı’ diyorum

22:55, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 23:00, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Savunma yapan İmamoğlu: Bayılıyorum buna ya ‘İstiklal Marşı’nı benim için yazdı’ diyorum
Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu, İstiklal Marşı dizelerinden bazılarının kendisi için yazıldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, suç örgütü lideri olarak yargılandığı yolsuzluk davasının son duruşmasında yaptığı savunmada, İstiklal Marşı dizeleri üzerinden kendisine rol biçti. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” dizeleriyle başlayan kıtasını okuyan İmamoğlu, “Bayılıyorum buna ya. Bunu benim için yazdı diyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve 'örgüt lideri' sıfatıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, toplamda dört gün sürecek savunmasına üçüncü günde devam etti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, İmamoğlu, şehrin sağlıklı ve güvenli gelişmesi için görevini yaptığını ve bu nedenle tutuklandığını öne sürdü.

Yolsuzluklar konusundaki itiraflarla yüz yüze kalan
İmamoğlu, konuyu İstiklal Marşı'nın dizelerine getirdi.
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Mehmet Akif Ersoy'un kadim eseri İstiklal Marşı'ndan “
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım”
 dizelerini okuyan İmamoğlu, şaşırtıcı ifadeler kullandı.

“BUNU BENİM İÇİN YAZDI DİYORUM”

İstiklal Marşı'nın sözlerinden duyduğu hayranlığı dile getiren İmamoğlu,
“Bayılıyorum buna ya. Bayılıyorum yani. Bunu benim için yazdı diyorum, biliyor musunuz?”
 ifadelerini kullandı.

İSTİKLAL MARŞI'NI YANLIŞ OKUMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

İmamoğlu, 2019 yılının Nisan ayında, belediye meclisinin 8. dönem ilk toplantısı açılışında İstiklal Marşı'nın 'Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal' mısrasını yanlış okumuştu.



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Başlıklar :Ekrem İmamoğluİstiklal MarşıMehmet Akif Ersoy‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’
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