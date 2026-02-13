Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Rusya'ya 'salyangoz' benzetmesi

18:5913/02/2026, Cuma
DHA
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 62’nci Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulunarak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. Rutte, "Rusya bizim kendisini 'kudretli bir ayı' olarak görmemizi istiyor. Ancak Ukrayna'da bir 'bahçe salyangozu' hızıyla ilerlediği söylenebilir." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte,
“Rusya kendisini 'kudretli bir ayı' olarak görmemizi istiyor ama gerçekte bir 'bahçe salyangozu' hızıyla ilerliyor”
dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 62’nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendiren Rutte, Rus ordusunun sahadaki performansına yönelik yaratılmaya çalışılan algı ile gerçek arasındaki farka dikkat çekti.

"Rusya Ukrayna'da bir 'bahçe salyangozu'"

Rusya'nın propaganda gücüne işaret eden Rutte,
“Rusya bizim kendisini 'kudretli bir ayı' olarak görmemizi istiyor. Ancak Ukrayna'da bir 'bahçe salyangozu' hızıyla ilerlediği söylenebilir. Bu yüzden Rus propagandasına kanmayalım”
ifadelerini kullandı. Bu yavaş ilerleyişin Rusya'ya maliyetinin çok ağır olduğunu vurgulayan Rutte, Rus ordusunun sadece aralık ayında yaklaşık 35 bin, ocak ayında ise 30 bin askerini kaybettiğini belirtti.

"Avrupa daha fazla sorumluluk alarak liderlik rolü üstleniyor"

Brüksel'de dün düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na da değinen Rutte, Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rutte,
“Avrupa daha fazla sorumluluk alarak liderlik rolü üstlendikçe, bu durum ABD'nin NATO'ya çok daha sıkı bağlanmasına yol açıyor. Washington'ın ittifaka olan taahhüdü devam ediyor”
değerlendirmesinde bulundu.

Yürütülen barış sürecine de değinen Rutte, sürecin zorluğunu ve zaman alacağını kabul ederek, Washington yönetiminin NATO müttefikleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde ilerlediğini sözlerine ekledi.



