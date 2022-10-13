Özgün Patlıcanın en güzel yemeği Karnıyarık
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Patlıcanın en güzel yemeği: Karnıyarık

Tavuklu, kıymalı, fırında, tavada birçok farklı şekilde tüketilen kışın en güzel yemeklerinden karnıyarığı kuşbaşılı denemeye ne dersiniz? Pamuk gibi yumuşamış parça parça etlerin ağızda dağılışı damakta ayrı bir tat bırakacak. Peki fırında iyi bir karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktaları neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırında karnıyarık nasıl yapılır? Püf noktaları neler?
Karnıyarık.

Patlıcan yemeğinin ilk akla gelenlerinden karnıyarık. Yanında mis gibi pilav ve ayran. Tarifi sizler için hazırladık. İşte patlıcan yemeği olan karnıyarık tarifimizin detayları sizlerle...

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Karnıyarık tarifi için malzemeler

  • Harç Malzemeleri
  • 400 Gram Kuzu Kuşbaşı
  • 1 Çorba Kaşığı Tereyağı
  • 1 Adet Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan
  • 2 Adet Kıyılmış Sivri Biber
  • 1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası
  • 1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
  • 2 Adet Soyulmuş Konkase Doğranmış Domates
  • Yeteri Kadar Tuz
  • Malzemeler
  • 8 Adet Patlıcan
  • 10 Adet Sivri Biber
  • Yeteri Kadar Kızartmalık Sıvı Yağ

Karnıyarık.
Karnıyarık.

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Karnıyarık yapılışı

  1. Kuşbaşı et ve tereyağını bir tencereye alın, sotelemeye başlayın.
  2. Suyunu çekince soğan ve biberleri atıp solana kadar sotelemeye devam edin.
  3. Salçayı ve pul biberi de ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun, domatesleri ilave edip tuzunu ayarlayın.
  4. Etler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Ayrı bir yerde patlıcanları alacalı soyun, ortalarına çok derin olmayan bir çizik atın ve tuzlayın.
  5. Derin bir kızartma kabında yağı kızdırın ve patlıcanları bütün halde kızartın.
  6. Biberleri de kızartın.
  7. Birkaç kat havlu peçeteyle patlıcanları hafif sıkarak fazla yağını alıp bir fırın kabına dizin.
  8. Orta kısımlarına, bir kaşık yardımıyla attığınız çizikten kayık gibi açıp kenarlara yayın.
  9. Ortalarına pişirdiğiniz harçtan paylaştırın, üzerlerine kızarttığınız biberleri dizin.
  10. Yemeğin suyundan fırın kabının dibine dökün.
  11. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Karnıyarık.
Karnıyarık.

Karnıyarık kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan karnıyarık 25 dakikada pişer.

Karnıyarığın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan karnıyarığın kalorisi 72,6.

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