Patlıcanın en güzel yemeği: Karnıyarık Tavuklu, kıymalı, fırında, tavada birçok farklı şekilde tüketilen kışın en güzel yemeklerinden karnıyarığı kuşbaşılı denemeye ne dersiniz? Pamuk gibi yumuşamış parça parça etlerin ağızda dağılışı damakta ayrı bir tat bırakacak. Peki fırında iyi bir karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktaları neler? İşte detaylar.

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