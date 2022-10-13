Patlıcanın en güzel yemeği: Karnıyarık

Patlıcan yemeğinin ilk akla gelenlerinden karnıyarık. Yanında mis gibi pilav ve ayran. Tarifi sizler için hazırladık. İşte patlıcan yemeği olan karnıyarık tarifimizin detayları sizlerle...
Karnıyarık tarifi için malzemeler
- Harç Malzemeleri
- 400 Gram Kuzu Kuşbaşı
- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı
- 1 Adet Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan
- 2 Adet Kıyılmış Sivri Biber
- 1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası
- 1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
- 2 Adet Soyulmuş Konkase Doğranmış Domates
- Yeteri Kadar Tuz
- Malzemeler
- 8 Adet Patlıcan
- 10 Adet Sivri Biber
- Yeteri Kadar Kızartmalık Sıvı Yağ
Karnıyarık yapılışı
- Kuşbaşı et ve tereyağını bir tencereye alın, sotelemeye başlayın.
- Suyunu çekince soğan ve biberleri atıp solana kadar sotelemeye devam edin.
- Salçayı ve pul biberi de ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun, domatesleri ilave edip tuzunu ayarlayın.
- Etler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Ayrı bir yerde patlıcanları alacalı soyun, ortalarına çok derin olmayan bir çizik atın ve tuzlayın.
- Derin bir kızartma kabında yağı kızdırın ve patlıcanları bütün halde kızartın.
- Biberleri de kızartın.
- Birkaç kat havlu peçeteyle patlıcanları hafif sıkarak fazla yağını alıp bir fırın kabına dizin.
- Orta kısımlarına, bir kaşık yardımıyla attığınız çizikten kayık gibi açıp kenarlara yayın.
- Ortalarına pişirdiğiniz harçtan paylaştırın, üzerlerine kızarttığınız biberleri dizin.
- Yemeğin suyundan fırın kabının dibine dökün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
Karnıyarık kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
60 dakikada hazırlanan karnıyarık 25 dakikada pişer.
Karnıyarığın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan karnıyarığın kalorisi 72,6.