Bugün ne pişirsem? Sofraya ilham verecek 10 farklı yemek fikri

Özellikle ' Bugün ne pişirsem ?' sorusunun cevabı aranırken pratiklik kadar mevsim, evdeki malzemeler ve yemeğin ne kadar doyurucu olduğu da seçimleri etkiliyor.

Klasiklerden yöresel tariflere, tek başına ana öğün olabilecek yemeklerden yaz sofralarına yakışan daha hafif seçeneklere kadar farklı alternatifleri bir araya getirdik. İşte GZT Yemek Tarifleri arşivinden günün menüsünü oluşturmayı kolaylaştıracak 10 tarif fikri.

Fırında makarna

Makarnayı yalnızca hızlı bir akşam yemeği olarak düşünüyorsanız fırında makarna fikrinizi değiştirebilir. Beşamel sosla buluşup fırında kızaran makarna, hem doyurucu hem de kalabalık sofralara uygun bir ana yemek alternatifi. Yanına bol yeşillikli bir salata eklemek, tek başına oldukça güçlü olan bu yemeği dengelemek için yeterli.

Özellikle evde makarna var ama klasik soslu tariflerden sıkıldıysanız, fırında makarna günü kurtaran seçeneklerden biri olabilir.

Makarnayı yalnızca hızlı bir akşam yemeği olarak düşünüyorsanız fırında makarna fikrinizi değiştirebilir. Beşamel sosla buluşup fırında kızaran makarna, hem doyurucu hem de kalabalık sofralara uygun bir ana yemek alternatifi. Yanına bol yeşillikli bir salata eklemek, tek başına oldukça güçlü olan bu yemeği dengelemek için yeterli.

Özellikle evde makarna var ama klasik soslu tariflerden sıkıldıysanız, fırında makarna günü kurtaran seçeneklerden biri olabilir.

Fırında Makarna Malzemeleri

Beşamel sos için:

● 2 yemek kaşığı tereyağı

● 2 tepeleme yemek kaşığı un

● 3,5 su bardağı süt

● Rendelenmiş muskat

● Toz karabiber

● Tuz

Diğer malzemeler

● 1 paket fırın makarna

● Rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

-Fırın makarnayı tuzlu suda haşlayıp süzün.

-Beşamel sos için tereyağını tencerede eritin. Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

-Sütü azar azar eklerken sürekli karıştırın. Muskat, karabiber ve tuzla tatlandırın.

-Hazırladığınız beşamel sos ile haşlanmış makarnayı iyice karıştırın.

-Makarnayı fırın kabına aktarın ve üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika , üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Çökertme kebabı

İncecik doğranıp kızartılan patates, sarımsaklı yoğurt ve etin aynı tabakta buluştuğu Çökertme kebabı, biraz daha özenli bir akşam yemeği hazırlamak isteyenlerin değerlendirebileceği tariflerden.

Muğla mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan Çökertme kebabının en güzel tarafı ise farklı dokuları bir araya getirmesi. Çıtır patatesin üzerine gelen yoğurt ve sıcak et, tek tabakta oldukça doyurucu bir ana yemek ortaya çıkarıyor.

Malzemeler

● 1 adet patates, incecik dilimlenmiş

● 1 dilim dana bonfile, jülyen doğranmış

● Kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ

Domates sosu için

● 1 adet kuru soğan, ince kıyılmış

● 1 diş sarımsak, kıyılmış

● 1 adet sivri biber, kıyılmış

● 2 yemek kaşığı zeytinyağı

● 2 adet domates, rendelenmiş

● Tuz

Servis için

● Çırpılmış yoğurt

● Kıyılmış maydanoz

Yapılışı

-Domates sosu için soğan, sarımsak, sivri biber ve zeytinyağını küçük bir tencereye alın ve soteleyin. Sebzeler yumuşayınca rendelenmiş domatesleri ekleyin. Tuzunu ayarlayıp sos suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

-İncecik doğradığınız patatesleri kızgın sıvı yağda çıtır ve altın rengi olana kadar kızartın.

-Jülyen doğranmış bonfileleri yağlanmış ve iyice kızdırılmış tavada yüksek ateşte pişirin.

-Servis tabağına önce kızarmış patatesleri yerleştirin. Üzerine sırasıyla çırpılmış yoğurt, pişirdiğiniz etler ve domates sosunu ekleyin.

-Son olarak kıyılmış maydanoz serpip sıcak servis edin.

Pirpirim aşı

Semizotunun yalnızca salata ya da yoğurtlu meze olarak kullanılmadığını hatırlatan tariflerden biri pirpirim aşı. Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan yemek; semizotu, bakliyat ve farklı malzemelerin bir araya geldiği güçlü bir tencere yemeği.

‘Bugün sebze ağırlıklı ama doyurucu ne pişirebilirim?’ diye düşünüyorsanız pirpirim aşı, alışılmış sebze yemeklerinden farklı bir alternatif sunuyor.

Malzemeler

● 200 gram az yağlı kuzu kıyma

● 1 yemek kaşığı zeytinyağı

● 1 adet kuru soğan, kıyılmış

● 1 tatlı kaşığı domates salçası

● 1 tatlı kaşığı pul biber

● 1/4 su bardağı yeşil mercimek

● 1/4 su bardağı pilavlık bulgur

● 1 demet semizotu, ayıklanıp doğranmış

● Tuz

● Sıcak su

Servisi için

● 1 yemek kaşığı tereyağı

● 1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı

-Kuzu kıyma ve zeytinyağını tencereye alın. Kıymayı ezerek suyunu çekene kadar kavurun.

-Kıyılmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

-Domates salçasını ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından pul biberi ekleyip karıştırın.

-Malzemelerin üzerini örtecek kadar sıcak su ve tuz ekleyin. Yeşil mercimeği tencereye alın.

-Mercimekler yumuşamaya başladığında pilavlık bulgur ve doğranmış semizotunu ekleyin.

-Bulgur ve semizotu yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu kontrol ederek ocaktan alın.

-Servis için tereyağını kızdırıp naneyi ekleyin. Hazırladığınız naneli tereyağını pirpirim aşının üzerine gezdirerek servis edin.

Limonlu domatesli tavuk

Tavuk yemeklerinde sürekli aynı tariflere dönmek istemeyenler için küçük dokunuşlar büyük fark yaratabiliyor. Domatesin suyuyla limonun ferahlığını bir araya getiren limonlu domatesli tavuk da özellikle yaz sofralarına uyum sağlayabilecek seçeneklerden biri.

Yanına sade bir pilav, bulgur ya da salata eklenerek kolayca tam bir akşam yemeğine dönüştürülebilir.

Malzemeler

● 6 adet kemiksiz tavuk pirzola

● 1 kase cherry domates

● 2 baş sarımsak

● 1 adet limon, halka doğranmış

● Yeteri kadar tuz

● Yeteri kadar toz karabiber

● Yeteri kadar taze biberiye dalı

Yapılışı

-Tavuk pirzolaları fırın kabına yerleştirin.

-Sarımsakları ikiye bölün ve cherry domateslerle birlikte tavukların etrafına yerleştirin.

-Üzerlerine tuz ve karabiber serpin.

-Halka şeklinde doğranmış limonları ve taze biberiye dallarını ekleyin.

-Fırın kabının üzerini pişirme kağıdıyla kapatıp yaklaşık 30 dakika pişirin.

-Ardından pişirme kağıdını kaldırın ve tavukların üzeri güzelce kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Kilis tava

Tepsi yemeklerinin en büyük avantajlarından biri, uzun süre mutfağın başında durmadan doyurucu bir ana yemek hazırlayabilmek. Kilis tava da bu tariflerin en karakteristik örneklerinden.

Kıyma, sebzeler ve baharatların birlikte pişmesiyle hazırlanan yemek, özellikle etli bir ana yemek arandığında klasik köfte ve kebap tariflerinden farklı bir seçenek sunuyor. Yanında ayran, cacık ya da mevsim salatasıyla servis edilebilir.

Malzemeler

● 500 gram kıyma

● 1 adet soğan

● 1 diş sarımsak

● 1 adet yeşil biber

● 1 adet kırmızı kapya biber

● 1 adet domates

● Yeteri kadar karabiber

● Yeteri kadar taze kekik

● Yeteri kadar kırmızı toz biber

● Yeteri kadar tuz

Üzeri için:

● 1 adet biber

● Domates

Yapılışı

-Kıyma dışındaki malzemeleri mutfak robotuna alın ve çekin.

-Çektiğiniz sebzeleri kıymayla birlikte geniş bir yoğurma kabına alın ve güzelce yoğurun. Kıyma yağsızsa harca 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

-Hazırladığınız kıymalı harcı fırın kabına aktararak eşit kalınlıkta yayın.

-Üzerini domates ve biberle süsleyin.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrollü şekilde pişirin.

Çiğceli kavurma

Yöresel mutfaklardan yeni tarifler keşfetmek isteyenler için çiğceli kavurma listenin daha az bilinen seçeneklerinden biri. Etin ön planda olduğu bu tarif, özellikle hafta sonu sofralarında ya da biraz daha güçlü bir ana yemek hazırlanmak istendiğinde değerlendirilebilir.

Her gün yapılan yemeklerden uzaklaşıp farklı bir yöresel lezzet denemek isteyenler için güzel bir başlangıç olabilir.

Malzemeler

● 500 gram kuzu kuşbaşı

● Yarım su bardağı kaymak

● Yeteri kadar tuz

● Yeteri kadar taze çekilmiş karabiber

Pilav için:

● 2 su bardağı pirinç (20 dakika sıcak suda bekletilmiş)

● 2 yemek kaşığı zeytinyağı

● 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

-Kuzu etini suyunu çekene kadar haşlayın. Pişen eti didikleyip tuzunu ayarlayın.

-Pirinci yıkayıp zeytinyağı ve tereyağıyla ayrı bir tencereye alın. Tuz ekleyerek pirinçler şeffaflaşmaya başlayana kadar kavurun.

-Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Orta ateşte suyunu çekene kadar pişirip pilavı dinlendirin.

-Servis kasesinin tabanına eti, üzerine pilavı yerleştirin. Kaseyi servis tabağına ters çevirin.

-Kaymağı tavada kızdırıp yemeğin üzerine gezdirin. Taze çekilmiş karabiber serperek servis edin.

Patlıcanlı firik pilavı

Pilavı ana yemeğin yanında küçük bir eşlikçi olarak görmeye alışkınız ancak firik kullanıldığında işler biraz değişiyor. Kendine özgü isli aromasıyla firik, patlıcanla birleştiğinde sofranın en dikkat çekici yemeklerinden birine dönüşebiliyor.

Et yemeklerinin yanında servis edilebileceği gibi yoğurt ve salatayla birlikte daha sade bir menünün merkezine de yerleştirilebilir.

Malzemeler

● 2 adet patlıcan, alacalı soyulmuş ve küp doğranmış

● Kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ

● 1 adet kuru soğan, rendelenmiş

● 3 diş sarımsak, rendelenmiş

● 1/4 su bardağı zeytinyağı

● 1 adet domates, rendelenmiş

● 1,5 su bardağı firik

● 1 tatlı kaşığı toz şeker

● Yeteri kadar tuz

● Yeteri kadar karabiber

● 1 yemek kaşığı file fıstık

● 1 çay kaşığı toz tarçın

● 1 çay kaşığı toz yenibahar

● 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı

-Küp doğradığınız patlıcanları kızgın sıvı yağda kızartın ve kenara alın.

-Soğan, sarımsak ve zeytinyağını yapışmaz bir tencereye alarak soteleyin.

-Soğanlar yumuşayınca rendelenmiş domatesi ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

-Firik, kızarmış patlıcan, şeker, tuz, karabiber, file fıstık, tarçın, yenibahar ve kuru naneyi tencereye ekleyin.

-Malzemelerin üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip karıştırın.

-Yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

-Ocaktan aldıktan sonra 5 dakika dinlendirin. Pilavı karıştırarak havalandırın ve ılık servis edin. Dilerseniz üzerine kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

Domatesli biberli yaz pilavı

Domates ve biberin en lezzetli olduğu dönemde sade pirinç pilavına küçük bir yaz dokunuşu yapmak mümkün. Domatesli biberli yaz pilavı, özellikle sebze yemeklerinin yanında renkli ve aromatik bir tamamlayıcı oluyor.

Zeytinyağlı fasulye, yoğurtlu sebzeler veya tavuk yemekleriyle birlikte servis edildiğinde zahmetsiz ama dengeli bir sofra kurulabilir.

Malzemeler

● 1,5 su bardağı pilavlık bulgur

● 2 yemek kaşığı sıvı yağ

● 1 adet kuru soğan, yemeklik doğranmış

● 1 adet kırmızı kapya biber, doğranmış

● 1 adet çarliston biber, doğranmış

● 1 yemek kaşığı domates salçası

● 1 çay kaşığı pul biber

● 2 adet domates, yemeklik doğranmış

● Yeteri kadar tuz

Yapılışı

-Kuru soğan, kapya biber, çarliston biber ve sıvı yağı tencereye alın. Sebzeleri sotelemeye başlayın.

-Soğanlar yumuşayınca domates salçası ve pul biberi ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.

-Doğranmış domatesleri ilave ederek sotelemeye devam edin.

-Bulguru ekleyin ve tuzunu ayarlayın.

-Malzemelerin üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin.

-Pilavı orta ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

Yoğurtlu karışık kızartma

Patlıcan, kabak ve biber gibi sebzelerin aynı tabakta buluştuğu karışık kızartma, yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden. Üzerine eklenen yoğurt ise kızartmanın ağırlığını dengeleyerek yemeği daha ferah hale getiriyor.

Tek başına hafif bir öğün olarak düşünülebileceği gibi et ve tavuk yemeklerinin yanında paylaşmalık bir tabak olarak da hazırlanabilir.

Malzemeler

4 kişilik

● 2 adet kabak, küp doğranmış

● 2 adet patlıcan, pijama soyulmuş ve küp doğranmış

● 2 adet patates, küp doğranmış

● Kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ

Sosu için:

● 1 yemek kaşığı tereyağı

● Yarım kuru soğan, kıyılmış

● 2 diş sarımsak, kıyılmış

● 1 adet sivri biber, kıyılmış

● 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

● 1 tatlı kaşığı domates salçası

● 2 adet domates, rendelenmiş

● Tuz

Servis için:

● Yeteri kadar çırpılmış yoğurt

● Yeteri kadar nane

Yapılışı

-Sıvı yağı kızdırın. Kabak, patlıcan ve patatesleri ayrı ayrı kızartın. Havlu kağıt serili tabağa alıp üzerlerine tuz serpin.

-Sos için tereyağını tavaya alın. Soğan, sarımsak ve sivri biberi ekleyip soteleyin.

-Sebzeler yumuşayınca toz kırmızı biber ve tuzu ekleyin. Ardından salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

-Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu çekip püre kıvamına gelene kadar pişirin.

-Kızartılmış sebzeleri servis tabağına alın ve hazırladığınız domates sosunu üzerine yayın.

-Çırpılmış yoğurdu kızartmaların üzerine ekleyin.

-Son olarak nane serperek servis edin.

Reyhanlı zeytinyağlı fasulye

Taze fasulye yaz aylarında mutfağa en sık giren sebzelerden biri. Ancak her seferinde aynı şekilde hazırlamak yerine aromatik otlarla tarifi değiştirmek mümkün. Reyhanlı zeytinyağlı fasulye, klasik tarife küçük ama belirgin bir dokunuş yapıyor.

Önceden hazırlanıp dinlendirilebilmesi de özellikle yoğun günler için avantaj sağlıyor. Yanına yoğurt ve pilav ekleyerek pratik bir akşam menüsü oluşturabilirsiniz.

Malzemeler

● 1 kase arpacık soğan

● 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı

● 1 kg taze fasulye, doğranmış

● 2 adet domates, küp doğranmış

● 1 çay kaşığı toz şeker

● Yeteri kadar tuz

● 1/2 demet taze reyhan, kıyılmış

Yapılışı

-Arpacık soğanları ve zeytinyağını tencereye alın.

-Üzerine doğranmış taze fasulyeleri ekleyin ve küp doğranmış domatesleri yerleştirin.

-Toz şeker ve tuzu üzerine serpin.

-Tencerenin kapağını kapatıp önce 10 dakika yüksek ateşte, ardından kısık ateşte fasulyeleri kendi suyunda pişirin. Ekstra su eklemeyin.

-Pişmesine az kala kıyılmış taze reyhanı üzerine serpin.

-Reyhanı ekledikten sonra 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

-Bir süre dinlendirdikten sonra ılık olarak servis edin.

Bugünün menüsü nasıl seçilmeli?

Aslında ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusunun her gün tek bir doğru cevabı yok. Evdeki malzemeler, ayırabileceğiniz süre ve nasıl bir sofra istediğiniz seçimi değiştiriyor. Hızlı bir akşam için limonlu domatesli tavuk veya fırında makarna öne çıkarken, yöresel bir yemek denemek isteyenler pirpirim aşı ya da Kilis tavaya yönelebilir. Daha hafif bir yaz sofrasında ise reyhanlı zeytinyağlı fasulye, yoğurtlu karışık kızartma ve domatesli biberli yaz pilavı iyi bir üçlü oluşturabilir.