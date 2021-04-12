Mantarın yakıştığı en güzel lezzet: Mantarlı börek

Deneyince asla vazgeçemeyeceğiniz bir tarifle geldik: Mantarlı börek. Yapımı oldukça kolay olduğu gibi lezzeti ise dillere destan. Bu tarifi mutlaka deneyin...

Mantarlı börek tarifi için gerekli malzemeler

2 Dal Kıyılmış Pırasa

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

1 Tatlı Kaşığı Tereyağı

1 Kase Kıyılmış Mantar

2 Çorba Kaşığı Kıyılmış Kuru Soğan

1/2 (Yarım) Diş Kıyılmış Sarımsak

1/2 (Yarım) Adet Kıyılmış Sarı Dolmalık Biber

1/2 (Yarım) Su Bardağı Haşlanmış Yeşil Mercimek

1 Adet Yufka

1 Çay Kaşığı Toz Kimyon

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Yeteri Kadar Tuz

1 Avuç Doğranmış Ceviz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Yeteri Kadar Toz Kırmızı Biber

Mantarlı börek.

Mantarlı börek tarifi yapılışı

Pırasayı, yağları, mantarı, soğanı, sarımsağı ve biberi tavaya alın, sotelemeye başlayın. Hepsi solunca yufka hariç kalan malzemelerin hepsini ekleyin, harmanlayın. Yufkayı tezgaha açın ve üzerine fırça ile zeytinyağı sürün. Harcı yayın ve rulo seklinde sarıp, pişirme kağıdı serili tepsiye yuvarlak şekilde sarın. Üzerine de fırça ile yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

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Mantarlı börek.

Mantarlı börek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan mantarlı börek 30 dakikada pişer.

Mantarlı börek tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan mantarlı börek tarifinin kalorisi 172,7 k.kal.

Mantarlı börek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mantarlı börek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12,25 lira.

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